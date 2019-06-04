MLB／哈波以來最佳狀元 金鶯選強打捕手魯奇曼

2019-06-04 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



擁有狀元籤的金鶯隊挑中奧勒岡州大捕手魯奇曼。美聯社 分享 facebook 大聯盟年度選秀今起一連進行三天，擁有狀元籤的金鶯第一指名挑中奧勒岡州大捕手魯奇曼（Adley Rutschman），這名21歲的大學生剛被大聯盟專家喻為自哈波（Bryce Harper）以來的最佳新秀。

聽到自己第一個被唱名，魯奇曼直說，「這是我所夢想的一切，真是不可思議的感覺，我無法再多說什麼了。」

這是金鶯隊史第二度手握狀元籤，前一次剛好在30年前，當時選進右投麥當勞（Ben McDonald），他最後在金鶯效力七年，留下58勝53敗，防禦率3.89。

魯奇曼近兩年都在選秀預測榜上名列前茅，左右開弓的他今年賽季57場出賽，有4成11打擊率、17轟，獲得76次保送僅38個三振，剛拿下太平洋12校聯盟MVP，同時在蹲捕守備上也有不錯的評價，大聯盟專欄作家卡利斯（Jim Callis）就稱讚魯奇曼是2010年哈波以來的最佳狀元人選。

魯奇曼3年前就報名過選秀，不過等到第40輪才獲得水手青睞，如今身價翻倍，簽約金上看841萬5300美元，也創下勒岡州大校史第一位大聯盟狀元。