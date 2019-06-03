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MLB／今日戰績表 白襪新王牌吉歐利托又贏了

2019-06-03 15:51聯合新聞網 整理

去年還是聯盟最差投手，白襪吉歐利托本季大變身成球隊新王牌，此役對印地安人7.1無...
去年還是聯盟最差投手，白襪吉歐利托本季大變身成球隊新王牌，此役對印地安人7.1無失分飆9K，拿下本季第9勝。 美聯社
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MLB今日戰績表

巨人 8:1 金鶯

國民 4:1 紅人

雙城 9:7 光芒

老虎 4:7 勇士

釀酒人 4:2 海盜

印地安人 0:2 白襪

小熊 1:2 紅雀

皇家 1:5 遊騎兵

藍鳥 1:5 洛磯

太空人 6:4(12局) 運動家

天使 13:3 水手

費城人 8:0 道奇

大都會 7:1 響尾蛇

馬林魚 9:3 教士

紅襪 8:5 洋基

MLB明日賽程

04:05 天使 vs. 小熊

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

10:10 太空人 vs. 水手 (FOX體育1、3台)

10:10 費城人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人民視體育

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