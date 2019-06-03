MLB／優質先發復出 沙巴西亞吞敗無緣250勝

2019-06-03 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



沙巴西亞傷癒復出繳出六局失三分的優質先發，不過洋基以5：8敗給紅襪。 美聯社 分享 facebook

洋基隊老將沙巴西亞（CC Sabathia）傷癒歸隊，首戰就對世仇紅襪隊先發，繳出六局失三分的優質先發，不過後段因弗瑞茲爾（Clint Frazier）關鍵失誤掉分，洋基以5：8敗給紅襪，沙巴西亞吞下本季第二敗，生涯勝投停在249勝。

沙巴西亞因右膝傷勢在5月24日進入傷兵名單，今天歸隊出賽，在第一、第四局，分別被馬丁尼茲（J.D. Martinez）及波賈茲（Xander Bogaerts）敲出一發陽春砲，總計六局被敲七安，丟掉三分，送出八次三振，沒有保送，防禦率略升到3.61。

沙巴西亞比賽中間還有到一壘補位，他表示，今天投球感覺不錯，跑去補位的當下沒有特別感覺，走回投手丘時有確認一下膝蓋，沒有什麼狀況，「因為牛棚短缺，上場時就想多投幾局，能投到六局感覺很不錯。」

洋基並非沒有贏球機會，在普萊斯（David Price）連續解決十人次後，洋基在四局下靠著渥特（Luke Voit）陽春砲打破鴨蛋，該局攻下兩分，追到一分差。

不過七局上，努尼耶茲（Eduardo Nunez）敲出右外野落地一壘安打，弗瑞茲爾卻把球漏到身後，讓努尼耶茲跑上三壘，也丟掉一分，接下來班寧坦迪（Andrew Benintendi）打擊時，弗瑞茲爾也有一次失誤，紅襪該局攻下三分。

對於弗瑞茲爾的外野守備，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「他多少有感到一些壓力，這是年輕球員成長的必經過程，他的態度跟精神還是很正面，我們會持續幫助他。」