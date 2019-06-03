MLB／陳偉殷2局失1分 中斷連十場沒挨轟

2019-06-03 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬林魚台灣左投陳偉殷相隔兩天再出賽，投2局挨一發陽春砲丟1分。 美聯社 分享 facebook

馬林魚台灣左投陳偉殷相隔兩天再出賽，今天在對教士隊六局下登板，三振前隊友馬恰多（Manny Machado），投兩局僅失一分，不過被敲一發陽春砲，中止連十場無挨轟，馬林魚靠火力壓制，以9：3擊敗教士，拿下二連勝。

馬林魚先發投手李察茲（Trevor Richards）投五局無失分退場，陳偉殷在六局下接手，此時馬林魚已取得7：0領先，陳偉殷面對前三棒，兩個飛球出局解決賈西亞（Greg Garcia）、內勒（Josh Naylor），兩好三壞後，用滑球三振馬恰多，投出三上三下。

七局上馬林魚再攻兩分，陳偉殷七局下續投，滾地出局解決掉荷斯莫（Eric Hosmer）後，對瑞佛洛（Hunter Renfroe）的第二球被逮中，敲成左外野全壘打，也是教士隊全場第二安，不過殷仔馬上回穩，三振掉金斯勒（Ian Kinsler）、弗朗斯（Ty France）飛球出局。

陳偉殷總計投兩局，用28球、19顆好球，送出兩次三振，被敲一安，失一分，防禦率降到8.18，這是陳偉殷本季第15次後援出賽，也是第三場挨轟，上一次已是4月15日對費城人，加上4月10對紅人挨4轟，本季被全壘打數來到六發。

瑞佛洛在九局下再開轟，敲出兩分砲，不過馬林魚靠著14支安打攻下九分，古柏（Garrett Cooper）與阿法洛（Jorge Alfaro）各貢獻一轟。