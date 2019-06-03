MLB／王維中延長賽救火0.2局 防禦率仍是0

2019-06-03 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



王維中延長12居登板，成功守住一、三壘有人危機，投0.2局無失分，防禦率仍是0。 （美聯社） 分享 facebook

運動家隊迎戰太空人，雙方打進延長賽，12局上運動家丟掉兩分後，緊急派出台將王維中登板止血，成功守住一、三壘有人危機，投0.2局無失分，防禦率仍是0，不過運動家仍以4：6吞下五連敗。

運動家前九局打完與太空人戰成4：4平手，戰線拉到12局上，運動家隊投手崔維諾（Lou Trivino）壓不住陣腳，雖送出一次三振，但一支安打加保送讓對手攻佔一、二壘，接下來連續被兩安，丟掉兩分。

王維中在此時接替投球，面對一三壘有人危機，他先用三球讓瑞迪克（Josh Reddick）敲出三壘方向飛球出局，接下來在2好1壞後，讓斯塔布斯（Garrett Stubbs）敲出二壘方向滾地球出局，成功止住失分。

王維中在5月26日升上大聯盟，加上今天共出賽3場，合計3.2局無失分，僅被敲出兩安，送出一次三振、沒有保送，被打擊率1成54、被上壘率僅0.55。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）日前表示，王維中的功能多樣，可面對左右打，又可投長局數，而王維中這三次登板，分別在七局上場中繼、五局接替提早退場的先發投手，以及今天在延長賽救火，任務都不相同。

運動家今天全場敲出十支安打，但僅靠查普曼（Matt Chapman）、葛洛斯曼（Robbie Grossman）、勞瑞亞諾（Ramon Laureano）、普洛法（Jurickson Profar）各貢獻一支陽春砲，拿下四分。