MLB／拒絕被教頭換下場 薛則120球飆15K奪勝投

2019-06-03 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國民王牌薛則（Max Scherzer）本季前12場先發只拿兩勝，不想再和勝投擦身而過的他，今天就算第八局用球數破百，也不願輕易交出球，喊退想要換投的總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）、堅持投完該局，終場國民4：1贏下紅人，薛則也如願進帳第三勝。

續留在場上的薛則完美處理掉最後一個出局數，用連續三顆好球，讓紅人強打瓦托（Joey Votto）連棒子都沒揮到就領K下場，以本季新高的120球完成任務；為何堅持不退場？他說，「我知道我狀態正好，我當下就只是想要球。」

馬丁尼茲則解釋和薛則溝通的原因，「我想要從他口中得到答案，我們交換了一些不太專業的字語，我不太想說是些什麼，但我喜歡這過程，而我能說的是薛則最強。」

薛則此役被敲三支安打、失一分，目前防禦率3.06，送出15次三振是他今年單場新高，這不僅是他生涯第86場雙位數三振，也是第六次達15K；大聯盟生涯最多場15次以上三振的是「巨怪」強森（Randy Johnson），擁有29場紀錄，「三振王」萊恩（Nolan Ryan）則以26場居次，薛則目前排名居史上第六。

另外，薛則今天最快球速98哩，為他2017年以來新高，而且還製造出26次揮棒落空，追平大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）在本季的單場紀錄，而他生涯共17場讓對手揮棒落空25次以上，已經是現役最多，遙遙領先第二名塞爾（Chris Sale）的十場。

隊友終於沒有砸鍋，相隔三場再奪勝投的薛則表示，「我想我們打得比較好了，沒有犯一些愚蠢的失誤，之前我們一些比賽付出了代價。」