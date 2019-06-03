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MLB／王維中上周後援亮眼 運動家教頭讚球有尾勁

2019-06-03 07:01聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

王維中。 美聯社
王維中。 美聯社
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王維中上周重返大聯盟，並在運動家牛棚投出亮眼表現，讓他獲得電視轉播單位「NBC Sports Bay Area」訪問，王維中向美媒表示，能在運動家獲得機會他相當感激，另外除了主要武器變速球外，最近也正在卡特球下功夫。

「NBC Sports Bay Area」撰文介紹，王維中上周成為運動家史上第一位來自台灣的球員，而且連續兩天出賽繳出三局無失分的成績，自2017年後重返大聯盟表現不俗。

沒回到過去待了四年的釀酒人，王維中季前才以小聯盟合約落腳運動家，他說，「我現在真的很開心，能這麼快就被叫上大聯盟我抱持感激，我一直努力著並等待這機會，同時保持健康。」

王維中目前三局投球只被敲兩支一壘安打，讓總教練梅爾文（Bob Melvin）留下好印象，「他看起來很自在，使出所有球種拿到三振和出局數，他應該能從中獲得些自信，他的球有不錯的尾勁，無論是變速球、滑球或速球，他也會稍稍藏球。」

雖然在運動家是新臉孔，王維中對許多隊友卻不陌生，包含2014年曾在釀酒人當過隊友的戴維斯（Khris Davis）、費爾斯（Mike Fiers）和艾斯特拉達（Marco Estrada），另外也跟貝瑟（Chris Bassitt）、蒙塔斯（Frankie Montas）在秋季聯盟同隊過，「能看到這麼多熟悉的臉孔真好，都經過四、五年了，我一來就看到他們真的很開心。」

王維中運動家大聯盟

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