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全壘打滿天飛時代 菜鳥一個比一個更狠

2019-06-03 07:00tyruschen

球季剛過完前兩個月，菜鳥打者人才輩出顯然是今年大聯盟的一大亮點。有多位新秀在球季開打前就受到媒體不斷追捧及球迷的關注，開打後不論是否有升上大聯盟照樣能成為話題。像是藍鳥的超級新人小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.）早就被認定具有在大聯盟先發的實力，卻遭GM打槍「守備還須加強」，說穿了不過是藍鳥想要晚一年還他自由身。新人榜排名僅次於小葛，同樣有個「好爸爸」的教士游擊手塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）就比較幸運，在新加盟的老大哥馬恰多（Manny Machado）出馬勸說甚至表態願意讓出游擊防區後，教士老闆及GM終於同意讓他擔任開幕賽先發游擊手，不必繼續在小聯盟枉費青春。

小葛雷諾沒花多久時間就能適應大聯盟節奏，他前13戰打擊率.191，沒有全壘打、僅...
小葛雷諾沒花多久時間就能適應大聯盟節奏，他前13戰打擊率.191，沒有全壘打、僅1分打點，但近17戰打擊率.288，有6支全壘打和11分打點。 擷圖自藍鳥官方網站
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初出茅廬就打出名堂的新秀遠遠不只這些，而且他們所展現的長打火力甚至比上述兩位「二世」還兇猛。其中最引人注目的無疑是暫居全壘打榜第三位的大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）。他不但在四月轟出9發全壘打，錦上添花拿下四月國聯新人王，還成為大聯盟史上第一位生涯前十戰就打出11支長打的球員。五月阿隆索又再接再厲擊出10發全壘打，追平了馬怪爾（Mark McGwire）在1987年締造的六月前新人最多全壘打紀錄。

大都會一壘手阿隆索在初上大聯盟的前二個月份就打出了19支全壘打，而兩位季前簽下超...
大都會一壘手阿隆索在初上大聯盟的前二個月份就打出了19支全壘打，而兩位季前簽下超級鉅約的哈波和馬恰多兩人加起來也不過是20支，這讓教士和費城人球迷情何以堪。 美聯社
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同樣是一升上大聯盟就火力四射的還有兩位年輕二壘手及兩位外野手。其中接替受傷老將派卓亞（Dustin Pedroia）鎮守二壘的查維斯（Michael Chavis）至今僅140個打數就已累積10支，暫居美聯新人全壘打榜第一。自他加入後紅襪戰績漸有起色，從季初美聯東區墊底的7勝13敗回升到勝率五成以上，僅出賽37場WAR就已達1.1（全隊野手第四）的查維斯自是不可或缺的功臣。另一位雙親都來自亞洲（父親日裔、母親華裔）的二壘手日浦蓋斯頓（Keston Hiura）則是五月中才初來乍到，半個月內已屢有佳作，尤其最近兩場比賽接連轟出生涯第4、5號全壘打，目前.921的OPS顯現出站穩大聯盟的實力。

釀酒人的亞裔新秀日浦蓋斯頓才打了16場比賽就有5支全壘打，打擊率高達3成。 美聯...
釀酒人的亞裔新秀日浦蓋斯頓才打了16場比賽就有5支全壘打，打擊率高達3成。 美聯社
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外野手方面，分別出鎮勇士及海盜左外野的萊里（Austin Riley，OPS 1.150）及雷諾茲（Bryan Reynolds，OPS .975）正好是目前新人OPS排行榜（60個打席以上）的前兩名，四月底升上大聯盟的雷諾茲僅花了116個打數就擊出9支二壘安打及5支全壘打，WAR 1.6也僅次於阿隆索高居新人第二。因為先發外野手英席亞提（Ender Inciarte）受傷，上個月中才緊急被拉上大聯盟的萊里砲火更加兇猛——63個打數就已擊出8發全壘打，16場比賽累積高達22分打點。

勇士去年的超級新秀亞古納已經震撼大聯盟，想不到今年出個萊里更為恐怕！ 美聯社
勇士去年的超級新秀亞古納已經震撼大聯盟，想不到今年出個萊里更為恐怕！ 美聯社
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從以上這些年輕小將的出色表現，可以歸納出兩個彼此之間密切相關的特徵。一是這批新秀升上大聯盟後儘管面對的是投球威力遠超過往對手的大聯盟投手，卻都能很快適應並迅速進入狀況。要知道被高度看好的新人打者大聯盟每年都有不少，但除了極少數的天才型球員外，剛踏進大聯盟鮮有不踢到鐵板的，可說信手拈來都是失敗的例子。像是前幾年在小聯盟時期同樣被視為超級新人的白襪內野手孟卡達（Yoan Moncada）剛開始就打得跌跌撞撞，去年打滿整季更得了個新一代三振王的不名譽紀錄，這一季才開始慢慢步入正軌。反觀上述多位備受期待的新秀卻都能在今年迅即交出不錯的成績。

白襪二壘手孟卡達差一點被認為是水貨古巴強打，但今年不一樣了，打擊表現已經有爆炸性...
白襪二壘手孟卡達差一點被認為是水貨古巴強打，但今年不一樣了，打擊表現已經有爆炸性的成長。 美聯社
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其次從上述各個新秀的數據，不難發現全壘打火力是他們不約而同表現特別出色的領域。這顯然又跟今年大聯盟全壘打累積速度眼看又將寫下歷史新高有關。目前還未進入天氣最炎熱的七八月，平均每場比賽1.32支全壘打的頻率已超越過往任何一年，甚至比上一次大聯盟疑似使用「彈力球」、同樣是全壘打滿天飛的2017年還要高。而新加入的小將明顯因此「沾光」，包括小葛雷諾、日浦等一干新秀也才能一升上大聯盟，就以比過往在小聯盟還快的速度迅即不斷量產全壘打。目前所有新人總計2,340個打數就以擊出87發全壘打，相當於平均每26.9個打數就出現一發全壘打。放眼大聯盟百餘年歷史，也就只有2017年的全壘打累積速度能比今年的新人快。他們成績的受益之大自不待言。

當然，特別指出這一點，絕非是要貶低以上這些新秀的優異成就。而是想說明今年全壘打再次暴增、對打者有利的友善環境，很可能已成為這些頂級新秀迅速站穩腳步的一大助力。前面提到新秀慣有的撞牆期在這些菜鳥身上暫時看不到，至於未來能否持續穩定交出亮眼的成績，仍要看各人的「造化」。

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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