MLB／桑契斯敲第18轟 洋基系列賽九連勝

2019-06-02 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基靠著捕手桑契斯（Gary Sanchez）敲出本季第18轟，暫居美聯全壘打王，這發兩分砲讓洋基以5：3擊敗紅襪，穩居美聯東區第一，與紅襪的勝差也拉開到9.5場。

洋基雖然在三局下靠著厄謝拉（Gio Urshela）及勒梅休（DJ LeMahieu）的安打攻下三分，不過四局上被追平，五局下桑契斯從波瑟羅（Rick Porcello）手中敲出兩分砲，洋基就此領先到最後。

洋基先發投手杰曼（Domingo German）今天送出八次三振，不過用球數偏多，四局上被波賈茲（Xander Bogaerts）敲出陽春砲，里昂（Sandy Leon）也補上兩分打點安打，投3.2局退場時用了84球，失三分，二度叩關本季第十勝失利。

在先發投手提前退場下，洋基六名牛棚聯手投出5.1局無失分，格林（Chad Green）投1.1局拿下勝投，查普曼（Aroldis Chapman）九局登板雖然因四壞加安打，無人出局被攻上得點圈，但靠著雙殺下莊，拿下本季第17次救援成功。

拿下這一勝後，洋基已經連續九個系列賽都拿下勝利，是隊史自1998年來第一次，上次系列賽落敗是5月3日對響尾蛇吞下二連敗，隨後拿下21勝5敗，是同期大聯盟最佳戰績。