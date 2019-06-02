MLB／抽積水、打針治膝蓋 沙胖3日復出戰紅襪

2019-06-02 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



沙巴西亞3日將復出扛起對紅襪系列賽最終戰先發。 美聯社 分享 facebook

洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）5月24日因右膝疼痛進入傷兵名單，明天他將復出扛起對紅襪系列賽最終戰先發，沙巴西亞也相信自己能夠找回前八場先發拿下3勝1敗、防禦率3.48的身手。

38歲的沙巴西亞近年飽受右膝退化所苦，目前接受抽除積水、注射可體松等治療，希望撐完最後一年，沙巴西亞表示：「牛棚投起來的感覺很好，希望我能壓制對手，讓球隊有機會多得幾分。」

沙巴西亞上次出賽是5月23日在巴爾的摩作客金鶯，他以5局、7K，失5分、4責失的表現，拿到生涯第249勝，沙巴西亞表示：「我會聰明一點投球，不去勉強自己，這就是我在巴爾的摩做的，才能守住機會。

沙巴西亞預計今年季後退休後，將接受膝關節置換手術，「我想目前膝蓋置換手術是免不了的，希望當我退休之後，經過減重感覺會好一點，或許到時就會輕鬆些，不過如果不順利，就會立刻動手術。」

雖然沙巴西亞即將歸隊，但塞佛里諾（Luis Severino）、派克斯頓（James Paxton）仍在傷兵名單中，缺乏先發戰力的洋基，傳聞有可能爭取自由球員凱柯（Dallas Keuchel）。

總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我聽過這些傳言，我們一直有在討論誰能幫助球隊更強，不過在塵埃落定前，我不能多說什麼，從某個角度來說，我是有在加速事情進展。」