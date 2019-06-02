MLB／勇士萊利生涯前16場8轟 史上第四人

2019-06-02 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



勇士投打超級新人發威幫助球隊以10：5擊敗老虎，終止三連敗，萊利（Austin Riley）今天再度開轟，先發投手索洛卡（Mike Soroka）也拿下六連勝，萊利這發兩分砲也讓他成為史上第四位在生涯前16戰就敲出8轟的球員。

萊利今天在六局下、一壘有人時，從諾里斯（Daniel Norris）手中敲出中右外野全壘打，個人本季第八轟，只用了63打數，而大聯盟過去在生涯16戰敲出8轟以上的只有霍金斯（Rhys Hoskins，9轟）、戴加多（Carlos Delgado）以及史托瑞（Trevor Story）。

萊利表示：「我從來沒有想過會達成這樣的紀錄，而且有這群總是非常努力的球員相伴，感覺很棒。」萊利同時也以22打點追平前16戰最多打點紀錄，另兩位紀錄保持人是1952年的格林葛拉斯（Jim Greengrass）、1925年的布洛克斯（Mandy Brooks）。

除了萊利外，勇士弗里曼（Freddie Freeman）也在四局下敲出兩分砲、史旺森（Dansby Swanson）七局下敲陽春砲，幫助索洛卡拿下勝投。索洛卡今天投6.2局被敲七安，丟掉四分有三分責失，雖然仍是優質先發，卻是本季單場失分最多的一次，防禦率來到1.41。

索洛卡自4月18日登板以來，連續八場先發自責分都在都在一分以下，差一場就可以成為活球年代（1920年）來第一人，萊利表示：「他做得已經很好了，不可能每次上場都不失分，丟掉三分其實並不差，整體來說還是投得很好。」