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MLB／前統一洋投費古洛 丟大都會轉播單位球評飯碗

2019-06-02 05:25中央社 紐約1日專電

圖／擷取自費古洛推特
圖／擷取自費古洛推特
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曾效力中華職棒統一獅的費古洛4年多前高掛球鞋，轉任美國職棒大聯盟紐約大都會隊轉播單位球評，但他本季被降職、近期據傳工作狀態不佳，已遭轉播單位解聘。

費古洛（Nelson Figueroa）2007年季中加盟統一，當年總冠軍賽拿下3場先發勝投，是統一奪冠重要功臣。費古洛之後重返美職發展，2013年回鍋統一，再次助球隊奪冠，在台擁有不少球迷，中職也是他職業生涯最後一站。

費古洛2015年2月宣布引退，出任大都會轉播單位SNY首席球評。紐約郵報引述消息人士報導，費古洛今年5月30日上班時「狀態不適合工作」，隔天就遭解聘，費古洛據稱仍想錄影，但轉播單位不讓他上節目。

SNY發言人今天證實費古洛已不再為頻道服務，但婉拒透露更多細節。

45歲的費古洛擁有9年大聯盟資歷，效力過6支球隊，2007年助統一奪冠後返回美職，就是投效大都會，當時還在台掀起一陣「費古洛旋風」。

費古洛從小在紐約布魯克林長大，一直是大都會球迷，職業生涯不僅效力大都會兩季，退役後還替大都會轉播單位工作，在紐約社區與棒壇享有一定知名度。

不過，費古洛季前丟掉大都會賽前與賽後節目首席球評頭銜，遭前大聯盟球員塞爾（Todd Zeile）取代，儘管仍具球評身分且持續錄影，但地位與曝光度明顯不如以往。

據報導，費古洛很受同事歡迎，工作夥伴都對他遭SNY解聘吃驚不已。

費古洛職業生涯效力統一3季，累計戰績22勝11敗，防禦率3.08，2014年8月31日洋將大限前遭統一註銷。由於兩度協助統一奪冠，且曾在亞洲職棒大賽率隊擊敗日職東北樂天金鷲隊，統一球團2016年7月替他舉辦榮耀引退儀式。

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