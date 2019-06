MLB／大谷翔平本季第3轟出爐 天使仍3比4不敵水手

大谷翔平(左)。 美聯社 分享 facebook 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客西雅圖水手,日籍二刀流球星大谷翔平擊出本季第3支全壘打,並與強棒楚勞特於6局上接連開轟,不過天使最後仍3比4吞敗。

這場比賽5局打完天使0比3落後,6局上強棒楚勞特(Mike Trout)擊出本季個人第13支全壘打,為天使首開紀錄,接著輪由第3棒指定打擊大谷翔平。

他相中水手先發投手李克(Mike Leake)投出的第一球就揮大棒,再追加一支飛越左外野的陽春砲。

8局上大谷翔平的打擊也有表現,當時天使2比4落後,2出局一、二壘有人,他擊出穿越游擊防區的滾地安打,天使將分數追至3比4並攻佔滿壘,不過後繼無力,最後一分飲恨。

總計大谷翔平這場比賽4打數2安打,其中包括一支全壘打,進帳兩分打點,沒有被三振也沒有獲得四壞保送,本季打擊率來到2成50。

大谷翔平賽後受訪談到本季第3轟表示:「若球越過本壘板,我本來就打算打第一球,那顆球進壘角度還不錯,所以我能擊中。」

李克主投7局,只被楚勞特與大谷翔平連續開轟而掉2分,率水手終止最近3連敗。

