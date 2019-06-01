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MLB／大谷翔平本季第3轟出爐 天使仍3比4不敵水手

2019-06-01 16:19中央社 西雅圖31日綜合外電報導

大谷翔平(左)。 美聯社
大谷翔平(左)。 美聯社
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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客西雅圖水手，日籍二刀流球星大谷翔平擊出本季第3支全壘打，並與強棒楚勞特於6局上接連開轟，不過天使最後仍3比4吞敗。

這場比賽5局打完天使0比3落後，6局上強棒楚勞特（Mike Trout）擊出本季個人第13支全壘打，為天使首開紀錄，接著輪由第3棒指定打擊大谷翔平。

他相中水手先發投手李克（Mike Leake）投出的第一球就揮大棒，再追加一支飛越左外野的陽春砲。

8局上大谷翔平的打擊也有表現，當時天使2比4落後，2出局一、二壘有人，他擊出穿越游擊防區的滾地安打，天使將分數追至3比4並攻佔滿壘，不過後繼無力，最後一分飲恨。

總計大谷翔平這場比賽4打數2安打，其中包括一支全壘打，進帳兩分打點，沒有被三振也沒有獲得四壞保送，本季打擊率來到2成50。

大谷翔平賽後受訪談到本季第3轟表示：「若球越過本壘板，我本來就打算打第一球，那顆球進壘角度還不錯，所以我能擊中。」

李克主投7局，只被楚勞特與大谷翔平連續開轟而掉2分，率水手終止最近3連敗。

大谷翔平天使水手
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