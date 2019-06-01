MiLB／江少慶6局飆10K拿勝 旅美單場三振數生涯新高

2019-06-01 12:30 中央社 台北1日電



江少慶。 擷圖自推特 分享 facebook 旅美印地安人隊小聯盟3A投手江少慶，今天對光芒隊3A先發，6局優質先發飆出10次三振，三振數為旅美生涯單場新高，球隊終場以2比1拿勝，江少慶拿下個人本季第3勝。

江少慶今天首局讓對方打者3上3下，2局1人出局後連投2次保送，但及時回穩，讓打者敲出飛球出局，再投出三振抓到該局第3個出局數，沒有失掉分數。

江少慶發揮K功，3局1人出局後雖被敲出安打，但接著連續投出2次三振，化解危機，4局被首名打者敲出安打，接著連飆3K，沒讓對手有機會延續攻勢。江少慶5、6局都沒再被敲出安打，僅讓打者靠著保送上壘、力守不失分。

江少慶今天總計用102球投6局，僅被敲出2支安打，飆出10次三振、無失分，單場投出10K為目前為止旅美生涯最多，賽後防禦率降至5.77，拿下個人本季第3勝。

今天比賽前5局兩隊都沒能拿下分數，印地安人隊6局1人出局後靠著保送、接連安打、高飛犧牲打先馳得點，7局再靠著布萊德雷（Bobby Bradley）陽春砲多添1分保險分。

光芒隊打線受制，直到9局才靠著史莫林斯基（Jake Smolinski）陽春砲拿下唯一1分，追分不及、吞下敗仗。

印地安人隊小聯盟2A捕手朱立人，今天與老虎隊2A比賽，先發蹲捕、打第6棒，單場3打數敲出1支安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成40，球隊終場以1比4吞敗。

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