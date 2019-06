MiLB／江少慶6局飆10K拿勝 旅美單場三振數生涯新高

江少慶。 擷圖自推特 分享 facebook 旅美印地安人隊小聯盟3A投手江少慶,今天對光芒隊3A先發,6局優質先發飆出10次三振,三振數為旅美生涯單場新高,球隊終場以2比1拿勝,江少慶拿下個人本季第3勝。

江少慶今天首局讓對方打者3上3下,2局1人出局後連投2次保送,但及時回穩,讓打者敲出飛球出局,再投出三振抓到該局第3個出局數,沒有失掉分數。

江少慶發揮K功,3局1人出局後雖被敲出安打,但接著連續投出2次三振,化解危機,4局被首名打者敲出安打,接著連飆3K,沒讓對手有機會延續攻勢。江少慶5、6局都沒再被敲出安打,僅讓打者靠著保送上壘、力守不失分。

江少慶今天總計用102球投6局,僅被敲出2支安打,飆出10次三振、無失分,單場投出10K為目前為止旅美生涯最多,賽後防禦率降至5.77,拿下個人本季第3勝。

今天比賽前5局兩隊都沒能拿下分數,印地安人隊6局1人出局後靠著保送、接連安打、高飛犧牲打先馳得點,7局再靠著布萊德雷(Bobby Bradley)陽春砲多添1分保險分。

光芒隊打線受制,直到9局才靠著史莫林斯基(Jake Smolinski)陽春砲拿下唯一1分,追分不及、吞下敗仗。

印地安人隊小聯盟2A捕手朱立人,今天與老虎隊2A比賽,先發蹲捕、打第6棒,單場3打數敲出1支安打,吞下1次三振,賽後打擊率2成40,球隊終場以1比4吞敗。

