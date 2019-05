MLB／紅雀全場噓聲伺候布萊恩 小熊隊友也加入

布萊恩。 美聯社 分享 facebook 小熊隊球星布萊恩(Kris Bryant)今年1月一席「聖路易很無聊,誰想去那裡打球?」的玩笑話,惹毛紅雀球迷,今天首度作客紅雀,首打席上場時當然免不了被噓聲伺候,但就連隊友跟總教練麥登(Joe Maddon)也參一腳。

小熊今年首度造訪紅雀主場,兩隊的世仇糾紛今年因布萊恩的言論更添煙硝味,布萊恩今天擔任第二棒、三壘手,一局上上場打擊時,全場爆出噓聲,不過就連休息區的同隊隊友、教練都跟著大噓特噓,還比出雙手倒讚的手勢,用幽默的方式支持布萊恩。

布萊恩沒讓噓聲持續太久,第一球就從米克拉斯(Miles Mikolas)手中敲出一壘安打,用行動回應噓聲。

麥登賽前受訪時表示:「不明白為什麼布萊恩的言論會成為話題,如果有人認為我的家鄉很無聊,那也沒什麼問題啊。」不過被問到喜不喜歡聖路易時,麥登笑著回答:「我很喜歡芝加哥。」

布萊恩至少不必跟紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)打招呼,莫里納曾在社群媒體上回嗆布萊恩的言論只有失敗者才會說,「如果有人說我的家鄉不好,我一定戰到底。」不過莫里納前天因右手拇指緊繃,被放入10天傷兵名單。

#Cubs having some fun in the dugout knowing what the reaction in STL would be for their guy @KrisBryant_23...👎🏻👎🏻👎🏻😂😂😂#MLB pic.twitter.com/jhrVfGypzf