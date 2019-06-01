MLB／紅雀全場噓聲伺候布萊恩 小熊隊友也加入

2019-06-01 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



布萊恩。 美聯社 分享 facebook 小熊隊球星布萊恩（Kris Bryant）今年1月一席「聖路易很無聊，誰想去那裡打球？」的玩笑話，惹毛紅雀球迷，今天首度作客紅雀，首打席上場時當然免不了被噓聲伺候，但就連隊友跟總教練麥登（Joe Maddon）也參一腳。

小熊今年首度造訪紅雀主場，兩隊的世仇糾紛今年因布萊恩的言論更添煙硝味，布萊恩今天擔任第二棒、三壘手，一局上上場打擊時，全場爆出噓聲，不過就連休息區的同隊隊友、教練都跟著大噓特噓，還比出雙手倒讚的手勢，用幽默的方式支持布萊恩。

布萊恩沒讓噓聲持續太久，第一球就從米克拉斯（Miles Mikolas）手中敲出一壘安打，用行動回應噓聲。

麥登賽前受訪時表示：「不明白為什麼布萊恩的言論會成為話題，如果有人認為我的家鄉很無聊，那也沒什麼問題啊。」不過被問到喜不喜歡聖路易時，麥登笑著回答：「我很喜歡芝加哥。」

布萊恩至少不必跟紅雀捕手莫里納（Yadier Molina）打招呼，莫里納曾在社群媒體上回嗆布萊恩的言論只有失敗者才會說，「如果有人說我的家鄉不好，我一定戰到底。」不過莫里納前天因右手拇指緊繃，被放入10天傷兵名單。

小熊隊友噓布萊恩影片：