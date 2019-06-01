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MLB／看不到洋基車尾燈 紅襪再輸已落後8.5場

2019-06-01 10:28聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基隊哈普先發。 美聯社
洋基隊哈普先發。 美聯社
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去年在美聯東區看不到紅襪的車尾燈，洋基今年要翻轉劇本，今天以美聯東區第一之姿迎接紅襪的到來，在系列賽首戰以4：1力壓紅襪王牌塞爾（Chris Sale），領先紅襪的勝場差已達8.5場。

兩隊四連戰首日因雨改期，縮水為三連戰，洋基迎戰強敵塞爾，他生涯面對洋基18次，防禦率僅1.87，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前談到這項絕對不利的對戰數據，他說：「我們知道自己將要面對一位棒球場上的最佳投手之一，他在近一個月來找回該是屬於塞爾的狀態，希望我們能逮到一點機會。」

塞爾面對洋基仍繳六局好投，飆出10次三振，但也丟掉紅襪無力扳回的四分，對勒梅休（DJ LeMahieu）更是束手無策，第三局先遭他敲出追平比分的二壘安打，第五局再敲陽春砲，讓洋基的領先優勢擴大到4：1。

洋基先發投手哈普（J.A. Happ）投五局，只被敲出三支安打，唯一失分為狄佛斯（Rafael Devers）在第二局敲出的陽春砲，將三分領先交到牛棚手中，歐塔維諾（Adam Ottavino）、肯利（Tommy Kahnle）、布里頓（Zach Britton）和查普曼（Aroldis Chapman）聯手封鎖最後四局攻勢，只被敲出兩安打，送出四次三振。

洋基贏球後，在美聯東區領先紅襪的差距已達8.5場，幾乎翻版去年紅襪在分區將洋基甩開一條街的劇本；紐約郵報評價這場比賽：「洋基運用了本季運作良好的贏球方程式，適時的打擊、全壘打、堅強的先發投手和宰制性的牛棚演出。」

帶著分區領先進入6月，布恩不敢輕忽紅襪的反擊能力，「我們面對的是紅襪，一支我們知道他們有多出色的隊伍，我們不可能在今天贏了周日的比賽，不可能在今天贏得三場比賽，只能一天一天執行好自己的計畫、做好該做的事，這聽起來像是寫在白板上的話，但這就是我們的策略，我們會每一天都做好準備，試著贏下比賽。」

洋基紅襪
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