MLB／柳賢振簽合格報價 道奇「後悔」變超值

2019-06-01 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



柳賢振。 美聯社 分享 facebook 韓籍投手柳賢振去年合約到期，與道奇隊簽下一年1790萬美元的合格報價合約，曾被美國媒體認為是道奇去年最後悔的事，目前看來賭注押對，柳賢振今年開季至今的表現，也為自已爭取到年底談約的談判空間。

柳賢振昨天對大都會隊，先發7.2局無失分，拿下個人6連勝、本季第8勝，防禦率1.48在大聯盟排名第一，尤其5月出賽6場，投45.2局，責失3分，5月防禦率0.59，是道奇隊史第二低，僅次於1968年德萊斯戴爾（Don Drysdale）的0.53。

柳賢振與道奇簽下的六年合約在去年到期，雖然去年防禦率1.97，是旅美以來最低，而且拿下7勝3敗，成績看來十分亮眼，唯一隱憂是因鼠蹊傷勢，缺席近三分之二賽季，整季僅先發15場。

去年季後道奇提出合格報價給柳賢振，「Bleacher Report」認為是道奇去年最後悔的事，如今看來卻是雙贏局面，道奇在克蕭（Clayton Kershaw）、布勒（Walker Buehler）表現下滑時，有柳賢振挺身而出。

而柳賢振澤避免冒著像凱柯（Dallas Keuchel）般遲遲未能簽約的風險，而且若能投完整季，證明自己健康無虞，有機會爭取到更大合約，就算成績下修，「富比世」預估，仍有可能爭取到3到4年左右的合約，年薪2000到2400萬美元之間。

柳賢振近四年雖然因傷所苦，2015、2016兩年加起來只投了一場先發，不過投身大聯盟的前兩年都拿下單季14勝，防禦率分別是3.00、3.38。