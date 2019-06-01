MLB／「為她找回笑容」小熊外野手盼受傷小球迷健康

2019-06-01 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



小熊外野手阿爾莫拉(中)。 美聯社 分享 facebook 「當他們做好準備，我會做我所有能做的事，為小女孩的臉上重新掛上笑容。」小熊外野手阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）送上他的承諾，等待兩天前被他的界外球打傷的四歲小女孩恢復健康。

本周四的小熊與太空人之戰，因一顆不長眼的界外球登上全美體壇新聞，阿爾莫拉擊出的界外球打傷一位坐在三壘側看台的小球迷，小女孩當場嚎啕大哭，在爸爸的懷抱中緊急送醫，阿爾莫拉身為兩個孩子的父親，感同身受痛楚，當場淚崩，畫面令全場動容。

小熊今天與紅雀之戰賽前，阿爾莫拉接受媒體訪問，談起這次意外仍然心有餘悸，「回答這些問題，對我來說非常艱難，因為我並不是受傷的那個人，但人們卻為我祈禱，我很健康，我的心情也沒有問題，感謝我的隊友和我的家人。」

他透露已與女孩的家人聯繫上，但目前還無法提供女孩的傷勢狀況，「他們希望保有隱私，我們會尊重他們的決定。」他也表示，「當他們做好準備，我會做我所有能做的事，為小女孩的臉上掛上笑容。」

阿爾莫拉表示，不希望小球迷害怕棒球、害怕進場觀戰，懇求大聯盟增設護網範圍，「我希望這件永遠不再發生，任何聯盟能做的事都該去做，我不希望喜歡棒球或是跟著父母進場的孩子，需要擔心安全問題。」