MLB／柳賢振受封左手版麥達克斯 特殊習性曝光

2019-06-01 09:18 中央社 洛杉磯31日專電



柳賢振受封左手版麥達克斯。 美聯社 分享 facebook 美國職棒大聯盟今年最耀眼的亞洲球員是南韓左投柳賢振，勝投、防禦率領先群雄之外，亦被封為左手版的麥達克斯，而他與眾不同的備戰習性曝光，隊友都不敢置信。

動輒時速100英里（160公里）火球當道的今日，柳賢振以90英里出頭的球速，精準的控球，活用4種主要球路，成為大聯盟開季至今最強的先發投手，防禦率1.48大聯盟第一，戰績8勝1敗領先國家聯盟。

柳賢振昨天率領洛杉磯道奇在主場2比0擊敗紐約大都會，繳出7.2局無失分好投，控球幾乎到了隨心所欲的境界。他賽後說，這是今年變速球投得最好的一場，「只要控球好，我投起來很有信心」。

柳賢振的控球有多神，本季73局的投球中，他只送出了5次四壞保送，每9局四壞保送0.62次是全大聯盟第一。

無怪乎大都會總教練卡拉威（Mickey Callaway）會以史上有名的「控球大師」麥達克斯（Greg Maddux）來形容柳賢振是「左手版麥達克斯」。

「洛杉磯時報」報導，32歲的柳賢振在先發輪值的空檔，有一個特殊的習慣，這個習慣從他過去在南韓職棒7年就已經這麼做，那就是「除非先發當天，否則不上投手丘投球」。

美國大聯盟先發投手按照「投一休四」的節奏出賽，其中大多會安排一天牛棚日，而柳賢振跟別人不一樣，少了一天的牛棚日，隊友史崔普林（Ross Stripling）認為：「我不敢相信。」

此外，2017年新練成「卡特球」專門用來對付右打者，增加了在快速球、曲球、變速球之外的武器，也是柳賢振在大聯盟第7年還能持續進步的原因。

隊友希爾（Rich Hill）說：「柳賢振的球感令人不可思議。」史崔普林說，有的投手花了一輩子的時間在學卡特球，而柳賢振好像一夜之間就學會了。柳賢振說，小時候就會投卡特球，只是重新找回肌肉的記憶而已。

至於對控球的專精，柳賢振說：「從我學會打棒球以來，教練一直都很強調控球的重要，也因為這樣，我花了很多心力在每一球的動作上。」

柳賢振在先發出賽之間幾天不進牛棚，這樣的習慣使他成為道奇先發投手群裡的「怪咖」，但他不以為意：「我不認為這有什麼問題，我花更多的時間在身體復原上。」