MLB／簽下哈波「人進來」 費城人票房逆勢成長

2019-06-01 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



哈波帶動費城人票房逆勢成長。 美聯社 分享 facebook 大聯盟本季球迷進場狀況不佳，場均人數可能創下2003年以來的新低，不過費城人隊卻逆勢成長，今年以13年3億3000萬美元合約簽下哈波（Bryce Harper）看來收到效果。

截至5月30日為止，大聯盟本季場均人數為2萬6854人，跟去年同期2萬7242人相比，下滑了1.4%，到年底結算時，有可能創下自2003年以來，首度場均未滿3萬人的紀錄。

不過費城人主場市民銀行球場的場均人數卻大幅成長，從去年的2萬7318人，成長到今年的3萬5396人，排名也從第17，躍升到第6名，滿座率也從63.4%上升到82.2%，是大聯盟今年最大漲幅。

哈波不是費城人的唯一票房靈藥，除了哈波外，還補強了塞古拉（Jean Segura）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）以及麥卡臣（Andrew McCutchen），今年球隊全力衝冠的建軍策略，成為球迷進場的動力。

哈波今年開季狀況不佳，4月打擊率僅2成32，不過近來手感加溫，連續兩場單場敲出三安，今天賽前打擊率已上升到2成52，塞古拉也有超過3成打擊率，瑞爾穆托依舊是聯盟排名前三的捕手，麥卡臣擔任開路先鋒表現稱職。

不過哈波仍是主要票房號召力，失去哈波的國民隊，場均人數從去年的3萬1620人，下降到今年的2萬7628人，一場約少了4000人，若以去年平均票價42美元來看，國民一場就少賺16.8萬美元。