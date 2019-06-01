MLB／年輕洋基有看頭 紅襪教頭：連我媽都愛看

2019-06-01 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基隊年輕球員托瑞斯(右)。 路透 分享 facebook 紅襪今年尋求衛冕世界大賽冠軍，能否在美聯東區出線都成一大難題，世仇洋基在傷兵滿營的情況下仍打出佳績，讓紅襪教頭柯拉（Alex Cora）都認證今年的洋基是「真貨」。

洋基與紅襪系列賽首戰在昨天因雨延賽，四連戰縮水為三連戰，今天續由哈普（J.A. Happ）和塞爾（Chris Sale）負責打頭陣；柯拉連續兩天都在賽前談到洋基，他為這支世仇球隊給出讚賞，「他們是支才華洋溢的球隊，實力堅強，也有好的牛棚。」

柯拉指出，「洋基的先發輪值人手吃緊，但他們仍然把工作做得傑出，讓球隊可以帶著領先進入比賽後段，近兩周還有幾場不可思議的逆轉勝，他們現在確實是一支很棒的球隊。」

洋基本季傷兵名單一長串，且多數都是主力，包括賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）和葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）等人，三壘手安都哈（Miguel Andujar）更已動刀本季報銷，卻能在逆境中拚出佳績，帶著美聯東區第一的戰績展開基襪大戰，讓柯拉不得不為洋基豎起大拇指。

「他們在簽球員方面做得不錯，他們知道要在農場中增添哪些好手。」柯拉表示，過去三、四季以來，已經看到不少洋基成功的市場操作，包括交易查普曼（Aroldis Chapman）和米勒（Andrew Miller）等牛棚主力，為洋基囤積了農場潛力。

洋基的年輕好手在近幾年頻頻崛起，從2016年下半季起就開始打得有聲有色，柯拉說：「我先前就曾提過，我在家裡看比賽時，我媽就常說洋基的比賽好看，他們的能量和先前完全不同。」