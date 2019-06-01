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MLB／按摩受傷遭戲稱家暴 柯瑞亞自貼影片澄清

2019-06-01 06:42聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

柯瑞亞貼出影片還原受傷經過，澄清絕非因家暴導致。圖／截自影片
柯瑞亞貼出影片還原受傷經過，澄清絕非因家暴導致。圖／截自影片
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太空人明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）因在家按摩導致肋骨受傷，預計缺席四到六周，離奇的受傷原因引發無限想像，甚至有網友戲稱他可能遭到家暴，他本人今天親自透過影片說明，掀開衣服證實沒有瘀青與傷痕。

柯瑞亞在本周四進入傷兵名單，但回報給球團的受傷原因太離奇，連總經理魯諾（Jeff Luhnow）都對媒體說：「誰知道當時發生了什麼事。」面對這些疑問，柯瑞亞透過未婚妻丹妮拉（Daniella Rodriguez）的Youtube頻道貼出影片說明。

「那是每天早上例行的按摩，但很不幸的，那天就是和其他日子不一樣。」柯瑞亞指指身體右側，他表示，「當按摩師按壓到了我的肋骨時，我聽到了碎裂聲，我心想那是什麼？當我呼吸或走路時，我的身體右側會痛，當下我就知道不對勁了，所以我打了電話通知球團。」

丹妮拉補充說明，當柯瑞亞接受按摩時，自己正在樓下，「我聽到了聲音，知道顯然有事情發生，那是一起詭異的意外，我們真的不知道為什麼會發生。」

兩人透過影片表示，有網友質疑柯瑞亞是因家暴受傷，柯瑞亞當場掀起衣服，證實沒有瘀青或傷痕，「就只是肋骨骨折。」柯瑞亞表示，「有些人利用這次機會責備我，不該讓這種事情發生，有些人說這是家暴導致，我們只想讓你們知道，家暴不該拿來亂開玩笑，我不覺得開這種玩笑是OK的。」

Carlos Correa
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