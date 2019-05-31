MLB／柳賢振5月神勇無敗 暫居全聯盟防禦率王

2019-05-31 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



柳賢振。 路透 分享 facebook 道奇隊韓籍投手柳賢振今天對大都會隊先發，投7.2局無失分，率隊2：0獲勝，不但拿到個人6連勝、本季第8勝，防禦率降為1.48，在大聯盟排名居首。

柳賢振5月表現神勇，出賽6場、投45.2局、責失3分，單月防禦率0.59，被打擊率只有1成77，單月戰績5勝，加上4月27日對海盜隊拿勝投，連勝紀錄持續中。

柳賢振在26日對海盜隊失兩分，中斷連32局無失分紀錄，在道奇隊史排名第10；他在5月6場先發，皆投滿6局，有4戰無失分，8日對勇士隊完封取勝。

目前大聯盟最多勝投手為洋基隊杰曼（Domingo German），戰績9勝1敗，太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）拿8勝（2敗），和柳賢振8勝1敗並列第2。

柳賢振本季迄今的唯一敗投，在4月21日對釀酒人隊吞下，投5.2局被敲6安、失兩分，他本季登板單場最多失分、責失都是兩分。

今天對大都會之戰，柳賢振只被擊出4支安打，投出7次三振，單場投106球，雖然沒有令人驚艷的球速，但他覺得自己的變速球，是今年投最好的一次，「我可以投出好球，並控制在自己想要的位置」。

柳賢振的勝投、防禦率目前都在國家聯盟稱霸。