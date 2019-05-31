MLB／滿壘登板挨二壘安 陳偉殷後援沒踩住剎車

2019-05-31 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



陳偉殷。 美聯社資料照 分享 facebook 八局上登板面對滿壘危機，馬林魚旅美左投陳偉殷先挨二壘安打，「幫」隊友丟掉兩分，也成為最終輸掉比賽的關鍵兩分，馬林魚終場以1：3不敵巨人，陳偉殷後援1.2局被敲1安打、無失分，送出2次三振。

馬林魚在系列賽前兩戰贏球後，今天尋求橫掃巨人，先發投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）繳出六局只被敲兩安打、無失分好投，帶著勝投資格退場，但第一任後援投手葛雷諾（Tayron Guerrero）就在第七局掉分，兩隊戰成1：1平手。

馬林魚在第八局繼續遭遇危機，康利（Adam Conley）和布萊斯（Austin Brice）聯手塞滿壘包，教練團在此時換上陳偉殷登板負責解危，但面對克勞佛（Brandon Crawford）的打席，第一球先挖地瓜，第二球再被狙擊成為場地二壘安打，送回兩名隊友，巨人取得3：1領先。

陳偉殷隨後在故意保送後送出2K，結束第八局危機，再於第九局演出三上三下，但馬林魚在九局下也沒有攻勢，最終就以1：3輸掉比賽。丟掉的兩分記在康利帳上，陳偉殷此役後援1.2局無失分，防禦率下修為8.55。

「贏了前兩場比賽，但贏不了這一場，你不可能感覺很好。」錯過橫掃對手，總教練馬丁利（Don Mattingly）有些惋惜，他坦言：「顯然的，我是滿失望今天沒贏。」但他也稱讚此役先發投手阿坎塔拉，「他的狀況並不好，但他努力撐住，沒有丟掉任何分數。」