MLB／界外球傷小球迷太心碎 小熊籲增設護網

昨役小熊與太空人之戰成為全美熱議的一場比賽,不是因為比賽打得有多精采,而是因為阿爾莫拉在第四局擊出的界外球,打傷一位坐在三壘側一樓看台的四歲小女孩;阿爾莫拉身為兩個孩子的父親,當場淚崩,隨後更在向保全詢問受傷女孩狀況後,抱著保全爆淚。

2017年洋基球場也發生類似事件,當時效力洋基的弗瑞茲爾(Todd Frazier ),擊出的界外球打中一位小女孩,當場濺血送醫,當時大聯盟已要求各隊增設護網,規定範圍為兩隊板凳區的最尾端。

昨天這起事件發生卻暴露,護網範圍仍不足以保護球迷的觀戰安全,阿爾莫拉賽後仍情緒激動,他說:「我現在只想在整座球場都架設護網。」

隊友布萊恩(Kris Bryant)很能感受他的心情,同聲表達:「任何可以保護球迷安全的舉動,我們都該去做,整座球場都該有護網保護。」布萊恩表示,「光是看著阿爾莫拉的表情,就很令人難過,很遺憾這樣的事情發生,你對此無能為力,只能希望增設護網範圍。」

霍耶爾表態支持增加護網範圍,響尾蛇總裁霍爾(Derrick Hall)也提到,「我們從不希望看到球迷被打傷,尤其是小球迷,我知道主席辦公室很認真看待此事,如果增設護網可以保護球迷安全,我們也會這麼做。」

