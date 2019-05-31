MLB／界外球傷小球迷太心碎 小熊籲增設護網

2019-05-31 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



阿爾莫拉(中)界外球擊中小孩令他非常難過。 美聯社 分享 facebook 一顆打在四歲小女孩身上的界外球，再次打出大聯盟觀眾席護網議題，小熊外野手阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）說：「我現在只想在整座球場都架護網」，小熊總經理霍耶爾（Jed Hoyer）表態有意增加護網範圍。

昨役小熊與太空人之戰成為全美熱議的一場比賽，不是因為比賽打得有多精采，而是因為阿爾莫拉在第四局擊出的界外球，打傷一位坐在三壘側一樓看台的四歲小女孩；阿爾莫拉身為兩個孩子的父親，當場淚崩，隨後更在向保全詢問受傷女孩狀況後，抱著保全爆淚。

阿爾莫拉(中)界外球擊中小孩。 美聯社 分享 facebook

2017年洋基球場也發生類似事件，當時效力洋基的弗瑞茲爾（Todd Frazier ），擊出的界外球打中一位小女孩，當場濺血送醫，當時大聯盟已要求各隊增設護網，規定範圍為兩隊板凳區的最尾端。

昨天這起事件發生卻暴露，護網範圍仍不足以保護球迷的觀戰安全，阿爾莫拉賽後仍情緒激動，他說：「我現在只想在整座球場都架設護網。」

隊友布萊恩（Kris Bryant）很能感受他的心情，同聲表達：「任何可以保護球迷安全的舉動，我們都該去做，整座球場都該有護網保護。」布萊恩表示，「光是看著阿爾莫拉的表情，就很令人難過，很遺憾這樣的事情發生，你對此無能為力，只能希望增設護網範圍。」

霍耶爾表態支持增加護網範圍，響尾蛇總裁霍爾（Derrick Hall）也提到，「我們從不希望看到球迷被打傷，尤其是小球迷，我知道主席辦公室很認真看待此事，如果增設護網可以保護球迷安全，我們也會這麼做。」