親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

NBA／總冠軍G1勇士拚3連霸起跑 暴龍搶歷史首勝

為2月峰會失敗扛責？北韓傳已處決負責川金會官員

運動筆記何信言老師的跑步小細節6-賽前吃麵包與米飯的差別要成功必來成功鎮跑馬拉松
健行筆記2019/05/25 奇萊主山單攻淡蘭古道——貂山古道及燦光寮古道
NBAAlonzo Mourning生涯好球精華Alonzo Mourning生涯十大好球

MLB／界外球傷小球迷太心碎 小熊籲增設護網

2019-05-31 07:55聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

阿爾莫拉(中)界外球擊中小孩令他非常難過。 美聯社
阿爾莫拉(中)界外球擊中小孩令他非常難過。 美聯社
分享
一顆打在四歲小女孩身上的界外球，再次打出大聯盟觀眾席護網議題，小熊外野手阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）說：「我現在只想在整座球場都架護網」，小熊總經理霍耶爾（Jed Hoyer）表態有意增加護網範圍。

昨役小熊與太空人之戰成為全美熱議的一場比賽，不是因為比賽打得有多精采，而是因為阿爾莫拉在第四局擊出的界外球，打傷一位坐在三壘側一樓看台的四歲小女孩；阿爾莫拉身為兩個孩子的父親，當場淚崩，隨後更在向保全詢問受傷女孩狀況後，抱著保全爆淚。

阿爾莫拉(中)界外球擊中小孩。 美聯社
阿爾莫拉(中)界外球擊中小孩。 美聯社
分享

2017年洋基球場也發生類似事件，當時效力洋基的弗瑞茲爾（Todd Frazier ），擊出的界外球打中一位小女孩，當場濺血送醫，當時大聯盟已要求各隊增設護網，規定範圍為兩隊板凳區的最尾端。

昨天這起事件發生卻暴露，護網範圍仍不足以保護球迷的觀戰安全，阿爾莫拉賽後仍情緒激動，他說：「我現在只想在整座球場都架設護網。」

隊友布萊恩（Kris Bryant）很能感受他的心情，同聲表達：「任何可以保護球迷安全的舉動，我們都該去做，整座球場都該有護網保護。」布萊恩表示，「光是看著阿爾莫拉的表情，就很令人難過，很遺憾這樣的事情發生，你對此無能為力，只能希望增設護網範圍。」

霍耶爾表態支持增加護網範圍，響尾蛇總裁霍爾（Derrick Hall）也提到，「我們從不希望看到球迷被打傷，尤其是小球迷，我知道主席辦公室很認真看待此事，如果增設護網可以保護球迷安全，我們也會這麼做。」

小熊洋基大聯盟
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

MLB／滿壘登板挨二壘安 陳偉殷後援沒踩住剎車

2019-05-31 07:56

MLB／中繼無失分 王維中被大谷揮安

2019-05-31 00:58

MLB／ 怪奇受傷再一例 柯瑞亞按摩致肋骨斷掉

2019-05-30 18:13

MLB／哈波打擊回溫 打教：他最不努力的時刻

2019-05-30 17:50

MLB／今日戰績表 道奇九下攻4分大逆轉大都會

2019-05-30 17:20

MLB／終結54場乾旱期 印地安人終於打出三壘安

2019-05-30 16:17

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

2019-05-30 10:25

MLB／開球直擊攝影師 白襪女員工送蛋糕道歉

2019-05-30 09:49

MLB／紐約媒體爆料 洋基可望下周簽凱柯

2019-05-30 08:20

MLB／一登板就搞定 李維拉賣車也當「終結者」

2019-05-30 07:59

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

MLB／王維中被大谷敲安 連兩天後援無失分

2019-05-30 06:54

MLB／相隔608天王維中再登板 教頭印象深刻

2019-05-30 00:13

MLB／9歲起當抗癌鬥士 雙城新秀登大聯盟重生

2019-05-29 18:45

MLB／知名失誤曾是紅襪公敵 前球星巴克納69歲辭世

2019-05-29 17:56

MLB／史上最糗開球之一 白襪員工砸中攝影師

2019-05-29 17:47

MLB／今日戰績表 大谷雙安惜錯過對決王維中

2019-05-29 16:13

MLB／賈西亞奮力跑壘 平凡飛球跑成場內全壘打

2019-05-29 14:54

MLB／大谷躲過三振敲致勝安 斷運動家10連勝

2019-05-29 13:57

MLB／相隔608天再登板 王維中後援2局0失分

2019-05-29 12:35

MLB／運動家釋出現役救援王 42歲羅尼生涯恐告終

2019-05-29 11:47

MLB／馬林魚棄將單場3響 迪崔克學喬丹聳肩

2019-05-29 11:25

MLB／生涯首對教士 田中將大首局遇亂流吞敗

2019-05-29 10:25

MLB／跟合格報價同價碼 凱柯願接受一年約

2019-05-29 09:51

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

布萊恩換棒子超火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

2019-05-20 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00

球迷進場人數持續下滑 明年新制度能找回熱情？

2019-05-15 07:00

典型夏天的男人 陳偉殷終於要熱力全開了嗎？

2019-05-14 07:00

球速不是唯一解 陳偉殷應學習葛蘭基生存之道

2019-05-14 07:00

投手分工模糊化 「先發、後援」分野將逐漸消失

2019-05-10 07:00

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞談林書豪 最欣賞他堅持不懈

2019-05-30 15:51

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

2019-05-30 10:25

NBA／只留哈登重建？ 火箭恐掀換人潮

2019-05-30 11:37

NBA／未入選年度最佳陣容 湯普森：我很介意

2019-05-30 10:16

NBA／列入首戰出賽名單 卡珍斯：竭盡所能

2019-05-30 09:20

NBA／敬佩柯瑞熱愛比賽 林書豪透露小故事

2019-05-30 15:23

勇士vs.暴龍新戲碼 總冠軍戰9大看點分析

2019-05-30 19:53

NBA／勇士不只有三分 暴龍做好跑滿全場覺悟

2019-05-30 18:50

NBA／與鵜鶘副總裁會談 傳AD賣我立場不動搖

2019-05-30 12:13

NBA／火箭有意釋出卡佩拉 傳獨行俠感興趣

2019-05-30 16:46

NBA／指傷影響表現 暴龍羅瑞：失去傳球手感

2019-05-30 09:52

NBA／格林分享信念 ：我是最佳防守球員

2019-05-30 16:42

NBA／不怕德瑞克「踩線」 勇士秘密武器接招

2019-05-30 14:45

日職／王柏融全場坐板凳 清宮扛5棒轟3分砲

2019-05-30 20:21

NBA／星二代連線 詹皇、閃電俠兒子高中當隊友

2019-05-30 16:10

NBA／最好的選擇！ 林書豪推薦杜蘭特去紐約

2019-05-30 17:19

NBA／場邊坐「很無聊」 暴龍搖擺人期待復出

2019-05-30 15:04

日職／王柏融未先發 五棒由清宮幸太郎取代

2019-05-30 16:33

NBA／格林、雷納德誰防守好？ 席亞康妙答

2019-05-30 17:35

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

12強賽／中華隊總教練 確定由洪一中出任

2019-05-30 14:26

12強賽／若非洪總帶兵 吳志揚曾擔心猿參賽態度

2019-05-30 15:28

日職／王柏融重返打擊排行榜 洋聯19火腿第4

2019-05-30 15:55

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

MLB／哈波打擊回溫 打教：他最不努力的時刻

2019-05-30 17:50

MLB／開球直擊攝影師 白襪女員工送蛋糕道歉

2019-05-30 09:49

中職／前洋投羅曼遇翻船事故 幸運保住一命

2019-05-30 11:32

NBA／總冠軍G1勇士拚3連霸起跑 暴龍搶歷史首勝

2019-05-31 08:45

法網／相隔3年 費德勒、納達爾攜手挺進第三輪

2019-05-30 11:00

NBA／強攻碰強守 勇士、暴龍如何拆招？

2019-05-30 19:09

12強賽／中職不斷勸進 選訓會前等到洪一中點頭

2019-05-30 14:53

MLB／滿壘登板挨二壘安 陳偉殷後援沒踩住剎車

2019-05-31 07:56

NBA／總冠軍賽今開戰 勇士客場拚開胡

2019-05-31 00:40

12強賽／猿參賽無關教頭 領隊：中職主導沒問題

2019-05-30 17:44

MLB／ 怪奇受傷再一例 柯瑞亞按摩致肋骨斷掉

2019-05-30 18:13

WSBL／國泰女籃慶50周年 初代超短褲復古亮相

2019-05-30 19:54

NBA／勇者鬥惡龍 總冠軍賽各位置戰力解析

2019-05-30 19:02

法網／拚戰近2個半小時 謝淑薇無緣女單32強

2019-05-30 23:30

中職／滿貫砲助悍將擒獅 林威廷英雄淚

2019-05-31 00:56

中職／暌違655天再開轟 林威廷滿貫砲屠獅落淚

2019-05-30 22:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top