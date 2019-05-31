去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

5月29日，芝加哥白襪投手吉歐利托（Lucas Giolito）對堪薩斯皇家投出八局只被打三支安打、掉三分、附帶10次三振的超優質先發內容，成為自塞爾（Chris Sale）離開白襪後，首位連兩次先發都投至少八局以上、飆出九次以上三振的白襪投手。在對皇家之前的上一次登板，吉歐利托才用107球達成大聯盟生涯首場完投完封的里程碑，全場只被打出四支安打不說，還送出九次三振，最扯的是，那場比賽他的對手是擁有超全能打線、團隊進攻指數全聯盟數一數二的休士頓太空人。（所有資訊數據截至5月30日）

這兩次先發並不是吉歐利托今年唯兩場表現好的比賽，事實上，走過四月份保送偏多的時期後，吉歐利托漸入佳境，整個五月份的自責分率僅1.74。到目前為止，吉歐利托的賽季成績為10場先發、七勝一敗、防禦率2.85、60局投球只被打出39支安打、三振保送比更高達3.45，他的防禦率目前在40位投球局數符合競爭防禦率王資格的美聯投手中，高居第八，儼然已成聯盟裡的一線強投。

江山代有人才出！白襪先發投手吉歐利托本季表現讓人驚奇的程度，不輸給洋基先發投手杰曼，在今年投手群普遍哀鴻遍野的情況下，反而投出非常優異的成績。 美聯社 分享 facebook

實在很難想像，如此亮麗的投球成績，竟會出自去年大聯盟防禦率爐主之手。沒錯，在還不滿一年前的2018球季末，吉歐利托是全聯盟所有投至少162局的先發投手中，自責分率最高者，173.1局投球，防禦率高達6.13。

6.13，是大聯盟從2009到2018這10年間，最差的單季先發投手防禦率（符合競爭防禦率王資格的投手中）。上一位單季投那麼多局，且防禦率還在6.13之上的先發投手，是2008年的老虎左投羅伯森（Nate Robertson），而當年30歲的他在那悲劇的賽季後，只多在大聯盟逗留兩個部分賽季，就從此消失在美職最高殿堂的賽場上。

吉歐利托並沒有在投出大聯盟過去10年最爛的賽季後，就此沉淪。現年還不滿25歲的他，在還沒站穩大聯盟前，是美國各大棒球媒體的百大新秀榜常客，自2013到2017年每季都位列最受矚目的小聯盟投手名單，他清楚知道自己的天賦和球威所能產出的成績，不可能僅止於此。

2012年季中業餘選秀，吉歐利托被華盛頓國民於第一輪第16順位選中時，就被評為擁有整個2012年選秀梯次最佳的純球威、球質，即便當時的他只是高中剛畢業的球員。雖然轉職業後沒多久，旋即動了手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery）修復手肘韌帶，但傷癒歸隊後的吉歐利托在小聯盟的球威和投球表現依然強悍，2016年年底從國民被交易到白襪時，還是白襪獲得的新秀包裹中的主菜（國民獲得伊頓（Adam Eaton））。來到徹底重建的白襪，以吉歐利托的資質，照理來說應該能平步青雲，很快成為白襪新世代先發輪值的主力，然而事情並沒有發展得那麼順利，就在吉歐利托轉隊到白襪的同時，他的投球內容忽然開始劣化。

從2016和2017年吉歐利托在大聯盟小試身手的投球狀況，便可發現當時的他，速球控球不穩、變化球即便犀利但穩定性有待加強，而且壘上有人時投球會受到影響，充滿不少投球瑕疵。除此之外，吉歐利托剛來到白襪時的球速有所下滑，跟國民體系時期94英里以上的速球均速相比，掉了兩到三英里，導致三振表現和主宰力大不如前。這些瑕疵使吉歐利托前兩年的投球數據完全不符當初球探和外界對他的預期，三振率平庸、保送偏多也就算了，被全壘打率更遠遠高於聯盟平均。

去年吉歐利托度過了人生最難堪的一季，雖然完成大聯盟生涯首個累積32場先發的完整賽季，但一點都不光彩，不僅自責分率為全聯盟先發投手最差，他的責失分（118）和保送數（90）亦皆為美聯最爛，更別提他的暴投數（13）和觸身球數（15）都排在全聯盟前五多的悲慘事實，其投球機制和控球顯然出了大問題。白襪資深投手教練庫柏（Don Cooper）甚至公開坦言，吉歐利托2018年大部分的登板都投得「一團糟」。吉歐利托頓時成了眾人眼中那個「不但沒達到期待，還可能在生涯初期就面臨重大危機」的失敗大物新秀。

吉歐利托去年除了防禦率是大聯盟最差外，90次保送是美聯第一，並且有多達13次的暴投和15次的觸身球，讓人看不出未來有什麼希望。 美聯社 分享 facebook

儘管有不少球迷已經開始放棄吉歐利托，唱衰這個小聯盟時期雷聲大，上大聯盟後雨點小的投手，但吉歐利托沒有放棄自己，畢竟沒有人比他更清楚自己的能耐在哪。

去年球季結束後，非常不滿意大起大落表現的吉歐利托，積極尋找破繭而出的辦法，而經過一整個休賽季的努力，還有春訓時循序漸進的調整，2019賽季的吉歐利托還真的脫胎換骨。他在三個層面上做出的轉變，釋放前兩年沒發揮出來的潛力，不論是球威、球質、控球等實質投球內容，還是場上的被安打、被全壘打、三振、保送、失分等結果數據，皆顯著進步，也讓他從去年全聯盟最差的先發投手，一躍成為今年現階段全聯盟貢獻度前10高的投手（吉歐利托目前的綜合貢獻指數WAR值為2.1（Fangraphs版本），排在全聯盟投手前10名）。

一、大改投球機制 動作變簡潔、流暢、穩定

痛定思痛要做出改變的吉歐利托，上個賽季結束後，找上他高中時期的投手教練、現任舊金山巨人助理投球總籌的凱茲（Ethan Katz），請凱茲跟他一起訓練，試圖藉由凱茲的協助，找回他在高中時巔峰的投球機制和球威釋放。

他們合作的結果是，吉歐利托簡化投球動作序列，整體投球機制變得簡潔、緊實、流暢、穩定許多。對比吉歐利托去年跟今年的投球動作，會發現原本他在抬腳、重心向後的過程中，左臂向外展開的角度較大，而右手臂會徹底在身後延展開來，但本季他在重心向後的序列裡，不僅左臂的彎曲較明顯、較靠近身體，他右臂在蓄力時也不會完全向後延展，而是保持彎曲，這樣的動作跟他在做「丟加重球」訓練時幾乎一模一樣。

左圖為吉歐利托去年的投球影片截圖，右圖則為吉歐利托今年的投球影片截圖。可以看到上季的吉歐利托在重心後移時，兩隻手臂之間的距離較開，反觀本季則是變近許多。 畫面截自大聯盟官網 分享 facebook

投球過程改將兩隻手臂維持在較靠近身體的位置，使吉歐利托修正了今年以前因為兩肢大幅伸展而可能造成的身體開掉問題，投球機制變得緊實而穩定，他因此更能精準地複製投球動作，控球比較不容易跑掉，而且速球的尾勁也更能保持在高水準。比起以往因為手臂容易開掉，造成出手角度一直改變，整體控球不佳之外，速球品質也不理想，現在的吉歐利托對於自身球威、球質的施展跟掌握度，都好上不少。

或許也是因為如此，搭配他不間斷地努力做重量訓練、加重球訓練，吉歐利托本季的速球均速回到了他剛上大聯盟時的水準，達到93.9英里，而且其四縫線球的轉速（從2099轉上升到2282轉）、垂直位移等球質數據，亦出現明顯進步，毋怪他速球今年造成打者的揮棒落空率和三振率，皆寫下其生涯新高。

吉歐利托速球逐季的三振率。可以看到本季的數字接近25％，代表壓制打者的效果上升。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

二、捨棄伸卡球 徹底釋放四縫線球威力

球種上，吉歐利托今年接受白襪隊的建議，徹底放棄了去年壓制力有限的伸卡球（被長打率為.445，聯盟平均為.432），專注在運用他尾勁不錯、球威上升的四縫線球。今年吉歐利托做的投球機制修正，更有利於他四縫線球的威力發揮，只要投在好球帶上方，就能創造絕佳的引誘性和優質的揮棒落空率（約22％）。所以在擺脫了成效不佳的伸卡球後，吉歐利托速球系的整體表現大大改善，打者對其速球的破壞力顯著衰退。

吉歐利托速球系球種逐季的被長打率。可以看到他今年的速球系球種被長打率下降到.315，表現出色。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

三、微調配球策略 變化球威力更強

吉歐利托轉隊到白襪後，白襪投手教練群就有教他投新球種——滑球，也讓他在去年對變速球的使用感到更自在，可惜前兩季吉歐利托缺乏好的控制力，故就算球路再多元，也只是枉然。本季吉歐利托的投球機制穩定後，對變化球的控制力變好，較能投在預期的位置，因此變化球解決打者的效果自然提升。

吉歐利托滑球逐季的打者揮棒落空率。可以看到吉歐利托滑球製造揮棒落空的能力快速上揚，讓他更容易三振打者。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

此外，吉歐利托也針對他變化球種的優勢，調整配球策略，極大化各球種的效益。除了捨棄伸卡球外，由於其滑球對付右打的效用遠超過對付左打，所以吉歐利托本季提高滑球用來對付右打者的比例，從77％拉高約10個百分點到87.9％，效果是他這顆本來就不好打的滑球，進化到近乎完全無法被打成安打的程度，整體被打擊率從去年的.179，下滑到今年的.063。至於對付左打，吉歐利托的主要變化球種仍保持變速球，其變速球近兩年用在左打身上的比例皆高居七成左右，且壓制對手的效果愈來愈好，本季的整體被打擊率中有.151，同樣優於去年的.215。

雖然今年球季才剛進行完大約三分之一，還有大半剩餘賽季的考驗正等著吉歐利托，而他穩定投出好成績的時間長度，也還不足以徹底洗刷眾人對他的質疑，但在經過超過一個月的好表現，以及近兩場令人回想起塞爾仍坐鎮白襪輪值時的投球內容，吉歐利托在白襪隊的角色已然有了大轉變，從原本快被邊緣化的失敗新秀，變成南風城軍輪值中的基柱。

現在的吉歐利托，已經跟上個賽季的吉歐利托截然不同，不僅以滿分姿態通過太空人強勢打線壓境的測驗，還在上場先發單場製造驚人的26次揮棒落空（過去四年白襪隊只有兩名投手達成此成就）。前幾年吉歐利托唯一做的比較好的事情，就是保持身體健康（自TJ手術傷癒後就沒有其他手臂傷勢），接下來他只要能保持這項優勢，並在本季正向轉變的基礎上繼續發展，下一支打進季後賽的白襪隊，肯定少不了他。