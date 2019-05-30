親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記何信言老師的跑步小細節6-賽前吃麵包與米飯的差別要成功必來成功鎮跑馬拉松
健行筆記2019/05/25 奇萊主山單攻淡蘭古道——貂山古道及燦光寮古道
NBAAlonzo Mourning生涯好球精華Alonzo Mourning生涯十大好球

MLB／ 怪奇受傷再一例 柯瑞亞按摩致肋骨斷掉

2019-05-30 18:13聯合新聞網 綜合報導

太空人游擊手柯瑞亞因按摩導致肋骨受傷，必須休養4~6周。 美聯社
太空人游擊手柯瑞亞因按摩導致肋骨受傷，必須休養4~6周。 美聯社
分享

運動場上沒有人希望受傷，但絕對沒有人想到連「按摩」也會受傷。

太空人游擊手柯瑞亞今日爆出（Carlos Correa）因按摩導致肋骨受傷，需休息4到6個禮拜，為大聯盟怪奇受傷案例再添一筆。

消息剛曝光時，僅得知當時柯瑞亞並沒有與球隊一同待在球場，總教練辛區（A.J. Hinch）也沒有說明自家的游擊手為何受傷。不過一切都在柯瑞亞發表聲明後得到了解答

他表示：「我對自己沒有跟隊友一起待在球場感到很失望。我週二在家裡按摩的時候去折到肋骨，以這種方式受傷格外令人沮喪。不過我會盡可能趕快回到球場上，幫助球隊贏得另一座冠軍。」

看到肋骨受傷原因為「按摩」，不少人應該都瞪大了眼睛。柯瑞亞高6呎4吋（約193公分），215磅（約97.5公斤），是個健壯的運動員，再怎麼說也不會因為此而受傷。不過看得出來柯瑞亞並不像在說謊，因為若真要虛構受傷的原因，他的公關人員絕對會要求他撒「正常一點」的謊。

除了柯瑞亞被按到受傷之外，大聯盟也有其他特殊的受傷案例。像是索薩（Sammy Sosa）曾因打噴嚏受傷，艾菲特（Jeremy Affeldt）為了切開冷凍漢堡肉而劃傷手，利瑞安諾（Francisco Liriano）則是在戲弄自己的小孩時弄傷大腿骨，本季則有光芒塞揚史奈爾(Blake Sbell)因搬重物砸腳趾致骨折，奇特的案例還真不少。

按摩太空人解答
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

2019-05-30 10:25

MLB／哈波打擊回溫 打教：他最不努力的時刻

2019-05-30 17:50

MLB／終結54場乾旱期 印地安人終於打出三壘安

2019-05-30 16:17

MLB／今日戰績表 道奇九下攻4分大逆轉大都會

2019-05-30 17:20

MLB／開球直擊攝影師 白襪女員工送蛋糕道歉

2019-05-30 09:49

MLB／紐約媒體爆料 洋基可望下周簽凱柯

2019-05-30 08:20

MLB／一登板就搞定 李維拉賣車也當「終結者」

2019-05-30 07:59

MLB／王維中被大谷敲安 連兩天後援無失分

2019-05-30 06:54

MLB／相隔608天王維中再登板 教頭印象深刻

2019-05-30 00:13

MLB／9歲起當抗癌鬥士 雙城新秀登大聯盟重生

2019-05-29 18:45

MLB／知名失誤曾是紅襪公敵 前球星巴克納69歲辭世

2019-05-29 17:56

MLB／史上最糗開球之一 白襪員工砸中攝影師

2019-05-29 17:47

MLB／今日戰績表 大谷雙安惜錯過對決王維中

2019-05-29 16:13

MLB／賈西亞奮力跑壘 平凡飛球跑成場內全壘打

2019-05-29 14:54

MLB／大谷躲過三振敲致勝安 斷運動家10連勝

2019-05-29 13:57

MLB／相隔608天再登板 王維中後援2局0失分

2019-05-29 12:35

MLB／運動家釋出現役救援王 42歲羅尼生涯恐告終

2019-05-29 11:47

MLB／馬林魚棄將單場3響 迪崔克學喬丹聳肩

2019-05-29 11:25

MLB／生涯首對教士 田中將大首局遇亂流吞敗

2019-05-29 10:25

MLB／跟合格報價同價碼 凱柯願接受一年約

2019-05-29 09:51

MLB／史上最大約放水流 馬恰多遭球迷狂噓

2019-05-28 21:03

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

布萊恩換棒子超火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

2019-05-20 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00

球迷進場人數持續下滑 明年新制度能找回熱情？

2019-05-15 07:00

典型夏天的男人 陳偉殷終於要熱力全開了嗎？

2019-05-14 07:00

球速不是唯一解 陳偉殷應學習葛蘭基生存之道

2019-05-14 07:00

投手分工模糊化 「先發、後援」分野將逐漸消失

2019-05-10 07:00

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00
看更多

熱門文章

NBA／未入選年度最佳陣容 湯普森：我很介意

2019-05-30 10:16

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

2019-05-30 10:25

NBA／列入首戰出賽名單 卡珍斯：竭盡所能

2019-05-30 09:20

NBA／只留哈登重建？ 火箭恐掀換人潮

2019-05-30 11:37

MLB／王維中被大谷敲安 連兩天後援無失分

2019-05-30 06:54

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

日職／王柏融終止連3戰安 陳冠宇化解滿壘危機

2019-05-29 20:50

NBA／敬佩柯瑞熱愛比賽 林書豪透露小故事

2019-05-30 15:23

NBA／柯瑞談林書豪 最欣賞他堅持不懈

2019-05-30 15:51

NBA／指傷影響表現 暴龍羅瑞：失去傳球手感

2019-05-30 09:52

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

MLB／紐約媒體爆料 洋基可望下周簽凱柯

2019-05-30 08:20

NBA／火箭有意釋出卡佩拉 傳獨行俠感興趣

2019-05-30 16:46

NBA／與鵜鶘副總裁會談 傳AD賣我立場不動搖

2019-05-30 12:13

MLB／一登板就搞定 李維拉賣車也當「終結者」

2019-05-30 07:59

NBA／不怕德瑞克「踩線」 勇士秘密武器接招

2019-05-30 14:45

NBA／勇士不只有三分 暴龍做好跑滿全場覺悟

2019-05-30 18:50

NBA／格林分享信念 ：我是最佳防守球員

2019-05-30 16:42

12強賽／中華隊總教練 確定由洪一中出任

2019-05-30 14:26

12強賽／總教練人選 洪總無意願、葉總呼聲高

2019-05-30 00:15

法網／雙打也賞蛋！ 謝淑薇旋風晉級

2019-05-29 20:31

NBA／場邊坐「很無聊」 暴龍搖擺人期待復出

2019-05-30 15:04

NBA／星二代連線 詹皇、閃電俠兒子高中當隊友

2019-05-30 16:10

12強賽／若非洪總帶兵 吳志揚曾擔心猿參賽態度

2019-05-30 15:28

MLB／開球直擊攝影師 白襪女員工送蛋糕道歉

2019-05-30 09:49

中職／前洋投羅曼遇翻船事故 幸運保住一命

2019-05-30 11:32

日職／王柏融重返打擊排行榜 洋聯19火腿第4

2019-05-30 15:55

日職／王柏融未先發 五棒由清宮幸太郎取代

2019-05-30 16:33

中職／柏納帝那首支再見安打 兄弟近15戰13敗

2019-05-29 21:47

法網／費德勒輕鬆過關 15度挺進第3輪

2019-05-30 06:31

法網／相隔3年 費德勒、納達爾攜手挺進第三輪

2019-05-30 11:00

前進東奧／文姿云當迷妹 鄭兆村好害羞

2019-05-30 00:18

NBA／最好的選擇！ 林書豪推薦杜蘭特去紐約

2019-05-30 17:19

MLB／相隔608天王維中再登板 教頭印象深刻

2019-05-30 00:13

12強賽／中職不斷勸進 選訓會前等到洪一中點頭

2019-05-30 14:53

中職／敲出再見安！猿洋砲柏納帝那初體驗

2019-05-30 00:11

法網／紅土之王發威 納達爾連15年闖第三輪

2019-05-29 21:23

中職／王躍霖看王維中 好表現有帶到大聯盟

2019-05-29 20:08

中職／第6戰就再見安 柏納帝那和LamiGirls熱舞

2019-05-29 22:52

中職／「愛子謙打線」相挺 施子謙：要請飲料了

2019-05-30 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top