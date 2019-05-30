MLB／ 怪奇受傷再一例 柯瑞亞按摩致肋骨斷掉

2019-05-30 18:13 聯合新聞網 綜合報導



太空人游擊手柯瑞亞因按摩導致肋骨受傷，必須休養4~6周。 美聯社 分享 facebook

運動場上沒有人希望受傷，但絕對沒有人想到連「按摩」也會受傷。

太空人游擊手柯瑞亞今日爆出（Carlos Correa）因按摩導致肋骨受傷，需休息4到6個禮拜，為大聯盟怪奇受傷案例再添一筆。

消息剛曝光時，僅得知當時柯瑞亞並沒有與球隊一同待在球場，總教練辛區（A.J. Hinch）也沒有說明自家的游擊手為何受傷。不過一切都在柯瑞亞發表聲明後得到了解答。

他表示：「我對自己沒有跟隊友一起待在球場感到很失望。我週二在家裡按摩的時候去折到肋骨，以這種方式受傷格外令人沮喪。不過我會盡可能趕快回到球場上，幫助球隊贏得另一座冠軍。」

看到肋骨受傷原因為「按摩」，不少人應該都瞪大了眼睛。柯瑞亞高6呎4吋（約193公分），215磅（約97.5公斤），是個健壯的運動員，再怎麼說也不會因為此而受傷。不過看得出來柯瑞亞並不像在說謊，因為若真要虛構受傷的原因，他的公關人員絕對會要求他撒「正常一點」的謊。

除了柯瑞亞被按到受傷之外，大聯盟也有其他特殊的受傷案例。像是索薩（Sammy Sosa）曾因打噴嚏受傷，艾菲特（Jeremy Affeldt）為了切開冷凍漢堡肉而劃傷手，利瑞安諾（Francisco Liriano）則是在戲弄自己的小孩時弄傷大腿骨，本季則有光芒塞揚史奈爾(Blake Sbell)因搬重物砸腳趾致骨折，奇特的案例還真不少。