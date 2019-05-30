MLB／哈波打擊回溫 打教：最不努力的時刻

2019-05-30 17:50 聯合新聞網 綜合報導



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各位球迷注意了，因為哈波的打擊秀開始了。

費城人今日主場迎戰紅雀，靠著主砲哈波（Bryce Harper）4支3猛打賞，幫助球隊以11：4擊退對手，費城人戰績提升至33勝22負，勝比敗多11場是開季至今最佳，仍居國聯東居第一。

哈波此役共擊出3支安打，包含2分砲在內打回4分，他先是在第1局對紅雀新秀投手卡布瑞拉（Genesis Cabrera）擊出一壘安打，並在該局跑回一分。又在第3局1出局一壘有人時，相中一顆滑球扛出中左外野2分全壘打。第4局再擊出生涯第200支二壘安打，只差一支三壘安打就能成就生涯首次完全打擊。

事實上雖著天氣漸熱，哈波打擊也開始回溫，過去7個打數共敲5安，近11場比賽則是有5支二壘安打、3發全壘打、打擊率為0.318與1.007 OPS的優異成績。當球隊總教練凱普勒（Gabe Kapler）在比賽中問打擊教練馬利（John Mallee）哈波發生了什麼事？馬利回答：「這大概是他賽季以來『最不努力』的時候了。」

凱普勒進一步解釋：「當你不過度追求，你的肌肉就更放鬆，更快能夠續力。你們也看到球飛得更遠了。」也就是說，哈波先前過度求好心切，導致他季初慢熱的狀況。

哈波本人也表示：「我就只是常識在場上時放鬆心情，然後打好那些在好球帶內的球。」