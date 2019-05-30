MLB／終結54場乾旱期 印地安人終於打出三壘安

2019-05-30 16:17 聯合新聞網 綜合報導



桑塔納終於幫印地安人終止三壘安打荒，但開季連54場無三壘安打仍寫下聯盟紀錄。 美聯社 分享 facebook

什麼樣的紀錄最丟臉，印地安人大概會告訴你「連續場次無三壘安打」的紀錄。不過在今日以14：9擊敗紅襪的比賽，他們終於敲出本季首支三壘安，而且一口氣打了3支。

在今天比賽之前，印地安人開季至今已連續54場比賽未擊出過三壘安打，寫下大聯盟紀錄。幫球隊解決長時間「乾旱期」的功臣，分別是桑塔納（Carlos Santana）及艾倫（Greg Allen）。桑塔納生涯5,686次打席僅打出15支三壘安打，但此役在第1局就敲出帶有打點的三壘安打。至於艾倫則分別在第3、7局敲出兩支，其中在第3局更一舉掃回2分打點。

事實上印地安人隊向來不擅打三壘安打，過去20季只有2016年單季三壘安打數擠進聯盟前15名。不過比較令人驚訝的是，陣中目前有林多（Francisco Lindor）和拉米瑞茲（Jose Ramirez）兩名長打者，仍舊難以擺脫這樣的「乾旱」。有一說是印地安人的主場較小，可能是較難打出三壘安打的原因之一。

然而他們本季並不孤單，另一邊國聯的馬林魚也是開季連52場三壘安掛蛋，直到今天以4：2打敗巨人的比賽才靠游擊手卡斯楚終結紀錄。

值得一提的是本季三壘安打最多的球隊為皇家的22支，不過這並不讓人意外，陣中有漢米爾頓(Billy Hamilton)與莫瑞菲德(Whit Merrifield)等快腿，讓他們不用將球打得老遠也能踩上三壘壘包。