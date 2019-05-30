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MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

2019-05-30 10:25聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

小熊外野手阿爾莫拉擊出界外球，直擊一位在三壘側一樓看台的4歲小女孩，當下非常自責...
小熊外野手阿爾莫拉擊出界外球，直擊一位在三壘側一樓看台的4歲小女孩，當下非常自責，隊友也向前安慰。 美聯社
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太空人美粒果球場今天發生怵目驚心的畫面，作客的小熊外野手阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）擊出界外球，直擊一位在三壘側一樓看台的4歲小女孩，爸爸趕緊抱著小孩送醫，阿爾莫拉當下抱頭自責，隨後更走向場邊，向該區保全了解受傷小孩的狀況，抱著保全落淚的畫面讓全場動容。

小女孩被界外球打到，保全趕緊上前關切。 美聯社
小女孩被界外球打到，保全趕緊上前關切。 美聯社
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驚悚畫面發生在小熊與太空人之戰第四局，阿爾莫拉擊出界外球，打中三壘看台的小女孩，爸爸趕緊抱起她衝上樓，全場頓時靜默無聲，阿爾莫拉也蹲下抱頭自責，隊友與教練紛紛上前安撫他的心情。

阿爾莫拉趁著攻守交換時走向三壘側看台，向保全人員詢問受傷小孩的狀況，隨後與保全緊緊相擁落淚，真情流露的畫面讓在場球迷都動容，也為小孩祈禱平安。

ESPN報導指出，受傷的小球迷已經醒來，雖然仍然虛弱，但沒有生命危險，「我們仍在等待來自太空人球團的正式聲明，但目前聽到一些正面消息，為這位小球迷祈禱。」

據現場球迷指出，該區保全人員一得知小女孩的狀況穩定後，就向阿爾莫拉回報，希望能安撫他的心情，而他也向這名保全人員表達感謝。

小熊
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