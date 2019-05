MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

小熊外野手阿爾莫拉擊出界外球,直擊一位在三壘側一樓看台的4歲小女孩,當下非常自責,隊友也向前安慰。 美聯社 分享 facebook

太空人美粒果球場今天發生怵目驚心的畫面,作客的小熊外野手阿爾莫拉(Albert Almora Jr.)擊出界外球,直擊一位在三壘側一樓看台的4歲小女孩,爸爸趕緊抱著小孩送醫,阿爾莫拉當下抱頭自責,隨後更走向場邊,向該區保全了解受傷小孩的狀況,抱著保全落淚的畫面讓全場動容。

Happy to report that the baby of Olivia Bartman, Katrina is in stable condition after being struck by a foul ball by Albert Almora Jr. in the #Cubs vs. #Astros game! pic.twitter.com/yNl1gkR0WJ

小女孩被界外球打到,保全趕緊上前關切。 美聯社 分享 facebook

驚悚畫面發生在小熊與太空人之戰第四局,阿爾莫拉擊出界外球,打中三壘看台的小女孩,爸爸趕緊抱起她衝上樓,全場頓時靜默無聲,阿爾莫拉也蹲下抱頭自責,隊友與教練紛紛上前安撫他的心情。

阿爾莫拉趁著攻守交換時走向三壘側看台,向保全人員詢問受傷小孩的狀況,隨後與保全緊緊相擁落淚,真情流露的畫面讓在場球迷都動容,也為小孩祈禱平安。

After Albert Almora Jr. struck a young fan with a foul ball, in between innings he went immediately over to that section to ask about the situation. You can see he is overwhelmed with emotion as him and the security guard have a moment. This is just a terrible & sad situation. pic.twitter.com/Yh3wWmDjhx