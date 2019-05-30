MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

2019-05-30 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



小熊外野手阿爾莫拉擊出界外球，直擊一位在三壘側一樓看台的4歲小女孩，當下非常自責，隊友也向前安慰。 美聯社 分享 facebook

太空人美粒果球場今天發生怵目驚心的畫面，作客的小熊外野手阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）擊出界外球，直擊一位在三壘側一樓看台的4歲小女孩，爸爸趕緊抱著小孩送醫，阿爾莫拉當下抱頭自責，隨後更走向場邊，向該區保全了解受傷小孩的狀況，抱著保全落淚的畫面讓全場動容。

Happy to report that the baby of Olivia Bartman, Katrina is in stable condition after being struck by a foul ball by Albert Almora Jr. in the #Cubs vs. #Astros game! pic.twitter.com/yNl1gkR0WJ — Forecastin Floyd (@ForecastinFloyd) May 30, 2019

小女孩被界外球打到，保全趕緊上前關切。 美聯社 分享 facebook

驚悚畫面發生在小熊與太空人之戰第四局，阿爾莫拉擊出界外球，打中三壘看台的小女孩，爸爸趕緊抱起她衝上樓，全場頓時靜默無聲，阿爾莫拉也蹲下抱頭自責，隊友與教練紛紛上前安撫他的心情。

阿爾莫拉趁著攻守交換時走向三壘側看台，向保全人員詢問受傷小孩的狀況，隨後與保全緊緊相擁落淚，真情流露的畫面讓在場球迷都動容，也為小孩祈禱平安。

After Albert Almora Jr. struck a young fan with a foul ball, in between innings he went immediately over to that section to ask about the situation. You can see he is overwhelmed with emotion as him and the security guard have a moment. This is just a terrible & sad situation. pic.twitter.com/Yh3wWmDjhx — Cubs Live (@Cubs_Live) May 30, 2019

ESPN報導指出，受傷的小球迷已經醒來，雖然仍然虛弱，但沒有生命危險，「我們仍在等待來自太空人球團的正式聲明，但目前聽到一些正面消息，為這位小球迷祈禱。」

據現場球迷指出，該區保全人員一得知小女孩的狀況穩定後，就向阿爾莫拉回報，希望能安撫他的心情，而他也向這名保全人員表達感謝。