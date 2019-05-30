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MLB／紐約媒體爆料 洋基可望下周簽凱柯

2019-05-30 08:20聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

「聽說洋基在下周就要簽下一位31歲投手了！」街頭巷尾都在傳，蠢蠢欲動的洋基即將出手，只等大聯盟選秀落幕，塞揚投手凱柯（Dallas Keuchel）的新東家預計也將出爐。

握有2015年美聯塞揚的凱柯，在市場上一路待業至今，由於簽下他就必須「賠償」太空人選秀權，有意補強投手角逐冠軍的球隊決心忍到選秀結束再出手；大聯盟官網點名有意爭取凱柯的球隊，包括洋基、光芒、雙城、勇士、紅雀和釀酒人。

凱柯原本一心爭取年薪2500萬到3000萬美元的六到七年合約，但近期消息指出他有意「降價」，已在考慮一年1500萬美元到兩年2400萬美元之間的短約，而這將讓多數季後賽球隊燃起興趣，在下半季砸錢為爭冠增添終極武器，據傳不少球隊都有意向他開出1800萬美元的一年合約。

紐約當地媒體 SNY.com更報導，根據聯盟人士的消息指出，洋基可能將在下周簽下凱柯，且還會啟動交易爭取另一名大咖投手助陣，目標瞄準史卓曼（Marcus Stroman）、包爾（Trevor Bauer）和惠勒（Zack Wheeler）。

洋基本季傷病頻傳，先發輪值也遭殃，王牌投手塞佛里諾（Luis Severino）至今還躺在傷兵名單，派克斯頓（James Paxton）和沙巴西亞（CC Sabathia）也都曾掛傷號，而本季表現異軍突起的杰曼（Domingo German），也可能在季末遇到局數限制，確實有補強先發投手的需求。

洋基凱柯選秀
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