MLB／一登板就搞定 李維拉賣車也當「終結者」

2019-05-30 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



即使來到商業場上，李維拉（Mariano Rivera）仍扮演著終結者的角色，本周三在他出馬參與簡報後，他的團隊獲得當地民眾一致同意，成功入主位於長島的一處汽車經銷商，團隊規畫店面擴建，店名也將改為「Mariano Rivera Honda」。

洋基傳奇終結者李維拉的退休生活閒不下來，除了在紐約建教堂傳愛外，也早在2015年就投入汽車產業，已擁有一家以他為名的Toyota汽車經銷商，如今再把商業觸角延伸到其他廠牌。

李維拉現身本周三在紐約一處圖書館舉辦的簡報會議，儘管並未在會議中發言，但仍扮演團隊成功關鍵。李維拉接受紐約媒體訪問時談起這場會議，「他們問了一些問題，而我們回答問題，我們掛保證將為社區做到最好。」

有趣的是，參與這場會議的部分民眾，對於這項汽車經銷商易主的案子沒有太大興趣，只是想來一睹李維拉的風采，還有一對穿著洋基球衣的13歲與11歲兄弟檔球迷到場，他們說：「希望有一天能在李維拉的店裡買車，那一定會是很棒的經驗。」

主持這場會議的皮提（Salvatore Pitti），其實是位大都會迷，他以「史上最偉大終結者」介紹李維拉的到來。民眾的提問包括新店面對市容的影響、營業時間、照明等，李維拉的合作夥伴保證將符合民眾期待，皮提說：「我認為不會有任何問題。」最終李維拉團隊獲得一致通過，他們將買下位於長島傑佛遜站的一處汽車經銷商，預計進行擴建，店名也會冠上李維拉的名字。