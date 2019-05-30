大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

坦帕灣光芒隊今年跟去年一樣，主場純品康納球場空空曠曠，感覺連根針掉地上都能聽得見，每場比賽進場人數平均不到一萬五千人。事實上光芒隊的主場觀眾數的爐主地位，在去年終於被馬林魚隊奪走了（謝謝你，基特！），七連霸的地位劃下句點。

光芒隊自從被以華爾街投資家史坦伯格（Stuart Sternberg）為首的集團買下，已經進入第14個年頭，而這些年來，光芒只有三個賽季薪資總和不在倒數三名內。今年他們付給球員的薪水只有6300萬美金出頭，連兩年敬陪末座，還不到聯盟平均值的一半，鱒魚哥和哈波兩人的年薪加起來就超過光芒全隊了。去年二月大聯盟球員工會還狀告光芒隊，在他們春訓前清倉大拍賣後，控訴光芒拿了聯盟發的4500萬美金分紅（revenue-sharing payments），但卻不用在該用的地方—改進球隊。嘿，光芒隊有進步喔，只是不用花大錢而已。

光芒團隊薪資約6300萬美金，但先發投手摩頓的1500萬美金幾乎就佔去了1/4。 美聯社 分享 facebook

就跟魔球時代的運動家一樣，阮囊羞澀的光芒隊不可能跟洋基、紅襪去軍備競賽，只能另闢蹊徑。28歲就當上總經理一職的前華爾街分析師佛萊曼（Andrew Friedman）花了三年時間，在2008年球季將成立十年來勝率從未超過五成的笑柄球隊帶進季後賽，而且還一路打進世界大賽。當你以為這就是光芒隊所有的招數時，你可大錯特錯。在走過類似運動家隊的深植農場和善用低估老將後，光芒出新招了。

在2009年，光芒正式將防守佈陣介紹給現代棒球。當麥登叫游擊手在老爹歐提茲站上打擊區後往二壘另一側站過去，叫二壘手跑去右外野手前面十步時，大部分人都覺得光芒瘋了，左邊那個大到不能再大的空檔是怎麼回事？三壘手和左邊線的空隙大到可以讓台卡車開過去了。這雖然不是棒球史上首度出現的佈陣，但光芒隊是第一支把它當成固定架式在用，不是只針對某人才用的大聯盟隊伍。

光芒去年用先發投手亞契換來投手葛拉斯諾和外野手米德斯，結果兩人今年大爆發，葛拉斯諾在受傷前戰績6勝1敗、防禦率1.86；開路先鋒米德斯打擊率3成56，有12支全壘打和6次盜壘成功。 美聯社 分享 facebook

根據棒球作家奈爾（Rob Neyer）在2012年的考據，光芒在2010年時，對方打者把球打進場內時，有221次進入佈陣，而第二名只有133次。這個次數之積極和前所未見，連賽伯學祖師爺詹姆斯（Bill James）都說：「根據我九年來看敵隊想用防守佈陣阻止歐提茲的觀察，我覺得這無效。雖然能把原本該從右半邊穿出去的球擋下，但同樣地從另一邊變成安打的機率也相對提高了。」這太令人驚訝了，一點都不像統計派大師會說的話，看看被逼到絕地、狗急跳牆嘗試也用防守佈陣的釀酒人隊，從2010年在抹茶教頭（Ken Macha）只用22次，到隔年新教練羅納基（Ron Roenicke）狂用170次，僅次於光芒，而這瘋狂實驗讓釀酒人四個主力內野手的防守省分值一年進步了56分，從原本的『你能想像最糟糕的內野組合』到勉強及格的等級。

今年目前為止，光芒隊在32%的對手打席中使用變陣，在30隊中排第十，事實上光芒隊去年用佈陣的比例為30.1%，還不如今年頻繁，卻排第二名，因為今年大聯盟在晚了十年之後，終於掀起全面的佈陣革命，去年只有太空人和光芒兩隊使用佈陣機率超過三成，今年在更多年輕總教練加入之下，暴增到10隊（根據baseballsavant.com的統計），前兩名的金鶯和太空人的數字是令人咋舌47%和46.9%。排第三名的雙城隊今年換了前光芒農場大物巴德利（Rocco Baldelli）掌兵符，他對左打和右打幾乎一視同仁，對右打者的佈陣高達44.2%，是大聯盟史上從不曾看過的高頻率。

光芒隊雖然今年佈陣不是最多，卻是最複雜的，三壘/內野教練李納瑞斯（Rodney Linares）指出，他們在同一個打席中的佈陣，還會跟著球數做微調，而同一戰在不同的階段面對同一個打者，佈陣也會不盡相同。加上他們也是最早開始研究外野佈陣的球隊，從2016年十月起接總經理的倪安德（Erik Neander）鼓勵光芒的分析部門提出更多精進佈陣的想法，這三年他們防守省分值分別排第五、四和2017年的第一。

光芒的防守佈陣做得越來越精細，常常讓某些打者球就是穿不出內野。 美聯社 分享 facebook

去年光芒隊又在棒球思想界丟下震撼彈，那就是開局投手。從2012年到2017年間，第一局的投手自責分率都是所有局數中最高的。光芒隊雖然有史奈爾，一路投到拿下美聯塞揚獎，但是在他之後，光芒隊沒有強而有力的第二號先發，尤其是把阿契爾送到海盜之後，更是缺乏人手。以往大聯盟球隊會趕快補人來填補先發輪值，但沒有子彈的光芒選擇另闢蹊徑，改寫了棒球界對先發投手的定義。

在5月19號對天使隊的比賽，光芒終結者羅莫在生涯11年第一次擔任先發，但只投了一局。反而是第二任投手亞布洛投了超過六局，這場比賽他們以5比3獲勝。隔天羅莫又擔任同樣的角色，五天後又是。雖然六月起羅莫又重回終結者，但光芒開始用史坦尼克、卡斯提歐和伍德繼續擔任開局投手。根據運動畫刊作者巴克里艾利（Emma Baccelieri）的研究，光芒隊在2018年有超過三分之一的比賽是用牛棚投手來開局，而這些比賽他們的戰績為32勝23敗，勝率5成82，而他們用傳統先發投手的比賽勝率則為5成42。

今年雖然光芒簽了摩頓，四月份的葛拉斯諾又有如塞揚獎，但他們還是持續用開局投手。來自阿肯色州的27歲投手史坦尼克是最常被用在這個角色的人，他在阿肯色大學時期就是先發投手，而2018是他在大聯盟第一個完整球季，還沒有養成固定習慣，這位用細髮帶綁住他的一頭長髮，看來更像是南美足球員的高大投手，開心地擁抱這個史無前例的新角色，現在他成為開局投手首屈一指的專家，在他生涯102場出賽中，有43場在第一局就站上投手丘，而史坦尼克在這些比賽中K/9值超過11，自責分率2.76。今年光芒隊先發投手的自責分率是全大聯盟第一，而且在17次用開局投手的情況下，有15次零失分，自責分率只有1.29（28局/4分自責分）。

光芒投手史坦尼克已成為假先發的超級專家，今年表現跟去年一樣穩定，防禦率還從2.98降到2.97，WHIP則是從1.09降到1.05。 美聯社 分享 facebook

大聯盟向來是個拷貝聯盟，當有一隊的新招式有效時，肯定會有人要效法看看。在去年六月，先發投手一堆傷兵的道奇隊也使用中繼投手亞曆山大開局，隔兩個多月，運動家、遊騎兵和雙城也都紛紛試用開局投手。今年連洋基都在先發投手紛紛受傷的情況下，使用格林當開局投手，而在五月份這樣的比賽中，洋基隊三戰全勝。今年大聯盟第一局的自責分率為4.35，有另外五局的自責分率比第一局還高。這股風潮還延伸到其他各國，連相對保守的日本職棒和中華職棒都曾嘗試過。

光芒隊今年還有一項創舉，就是啟用了大聯盟史上第一個分析教練。29歲的厄利奇曼（Jonathan Erlichman）從沒加入棒球隊過，他打冰上曲棍球的次數遠超過棒球，但他在普林斯頓大學畢業後，加入了光芒隊當實習生，四年之後他正式成為光芒的分析組主任，去年光芒嘗試把他在比賽中擺到休息區內，效果不錯，今年厄利奇曼成為第一個穿上球衣的統計派教練，在比賽時雖然不直接介入臨場調度，但他有時分析投手、打者，有時幫助球員理解比賽，有時協助教練團的分析。向來對進階數據深感興趣的老將范姆在春訓時說：「他會是我最喜歡的教練。我想很快地每一支球隊都會有同樣角色的教練。」

這樣的光芒隊到了五月底，勝率還能超過6成3，在美聯排第四名，在5月8號前還是大聯盟勝率最高的球隊。不斷引領風潮的光芒隊儘管沒錢，卻能夠推陳出新，想到致勝的奇招，還讓其他29隊開始跟進，這樣的創意無限，讓他們成為大聯盟最有趣的球隊。