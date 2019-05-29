MLB／9歲起當抗癌鬥士 雙城新秀登大聯盟重生

2019-05-29 18:45 聯合新聞網 綜合報導



雙城新秀斯梅爾澤自9歲當抗癌鬥士，如今終於圓夢登上大聯盟，首秀就繳出6局無失分優異成績。 美聯社 分享 facebook

站上紅土丘，望向觀眾席的妻子與父母。斯梅爾澤（Devin Smeltzer）的大聯盟初登板，你覺得他很緊張嗎？少來了，從9歲以來他經歷的場面可比這大多了。

9歲那年，斯梅爾澤被診斷出膀胱處有葡萄柚大小的腫瘤，長時間以來他一直在與病魔對抗，直到這天，他在燙著金色「勵志」字體的史書上填上了自己的名字。六局無失分，幫助雙城以5:3擊敗釀酒人，這樣的首秀，就算是對手也會為他把酒慶祝。

「我朝思暮想就是為了站上這裡。我熬了大半人生，經過許多大小事，終於...夢想成真。」斯梅爾澤說著，享受來自21位家人的擁抱，不過他擁得最深的是他的妻子。

「我跟我老婆開玩笑說：『這大概是我人生最冷靜的時候了。』，我平常不會這樣。感覺好像我早就經歷過好多次了。」斯梅爾澤說道。

對於抗癌鬥士來說，康復需要走很長的一段路，在這段路途上，斯梅爾澤大概想過很多次、無數次有關棒球的夢想。經過與病魔的拉扯，斯梅爾澤體認到，「明天可能不會到來」，所以並不是每個明日都是理所當然。

「我付出很多，這成為我日後努力與毅力的基礎。面對任何事我會保持專注，不斷努力，然後從不放棄。」隻字片語中能聽出斯梅爾澤的歷練以及決心。

主投六局，用了69球，53顆好球無失分，接連解決肯恩（Lorenzo Cain）、葉力奇（Christian Yelich），對斯梅爾澤來說無疑是精彩的首秀，也終於為他長年以來的奮戰留下美好的成果。