MLB／史上最糗開球之一 白襪員工砸中攝影師

2019-05-29 17:47 聯合新聞網 綜合報導



邀請球團內本月最佳員工開球，卻出現足以登上有史以來最糗的開球案例之一，該員工開球後直接砸向攝影師。 截圖自影片 分享 facebook

白襪今日對戰皇家賽前，邀請球團內本月最佳員工開球，卻出現足以登上有史以來最糗的開球案例之一，該員工開球後直接砸向攝影師，讓見狀的開球捕手馬歇爾（Evan Marshall）也忍不住偷笑。

非職業投手投球總會失準，不過這位受邀的女員工，球不僅「有點」投偏了，出手後還不偏不倚朝著一旁的攝影師飛去，該名工作人員反應不及，只能迎面接招，好在球只砸中相機。

Look out!



50 Cent might have some company now in the "Bad Ceremonial First Pitch" club 😬 pic.twitter.com/v8pYjMhC8S — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 29, 2019

有趣的是女員工在開球前還不停在攝影師前搔首弄姿，試圖留下最美畫面，卻把相機砸了。事發後大概是想到自己糟糕的開球會名留青史，隨即雙手摀住了自己的臉。至於接球的捕手馬歇爾一開始驚訝到將雙手抱頭，不敢相信這球會歪成這樣，甚至摀著嘴偷笑，但事後還是上前給該名女員工打氣。

被砸的當事人喬治亞（Darren Georgia）被採訪時說：「我根本沒看到球飛過來。我專心在拍照，然後球就打中相機了。球沒砸到我的頭，我很好，相機也沒事。但老實說我有被嚇到。」

毫無疑問，這次的開球會在棒球史上重複被提起，但真正讓球迷難忘的，應該還是5年前饒舌歌手5角（50 Cent）在大都會主場的大暴投，球出手後第一時間根本不知道跑哪去。