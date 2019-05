MLB／史上最糗開球之一 白襪員工砸中攝影師

邀請球團內本月最佳員工開球,卻出現足以登上有史以來最糗的開球案例之一,該員工開球後直接砸向攝影師。 截圖自影片 分享 facebook

白襪今日對戰皇家賽前,邀請球團內本月最佳員工開球,卻出現足以登上有史以來最糗的開球案例之一,該員工開球後直接砸向攝影師,讓見狀的開球捕手馬歇爾(Evan Marshall)也忍不住偷笑。

非職業投手投球總會失準,不過這位受邀的女員工,球不僅「有點」投偏了,出手後還不偏不倚朝著一旁的攝影師飛去,該名工作人員反應不及,只能迎面接招,好在球只砸中相機。

Look out!



50 Cent might have some company now in the "Bad Ceremonial First Pitch" club 😬 pic.twitter.com/v8pYjMhC8S