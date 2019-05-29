MLB／賈西亞奮力跑壘 平凡飛球跑成場內全壘打

2019-05-29 14:54 聯合新聞網 綜合報導



賈西亞跑出場內全壘打，在本壘非常興奮。 美聯社 分享 facebook

光芒右外野手賈西亞（Avisail Garcia）曾於5月14日對馬林魚打出隊史最佳471呎（約144公尺）的全壘打，但今日對戰藍鳥，讓他跑回本壘的不是長遠砲，而是一支場「短距離」的場內全壘打。

這一分發生在三局下半，光芒1:0領先藍鳥，賈西亞在2壞球情況下擊出一記平凡飛球，眼看就要成為該局首個出局數，但藍鳥外野手葛里奇克（Randall Grichuk）受到光芒主場巨蛋屋頂影響找不到球，讓球落地後一路滾到身後，全程奮力跑壘的賈西亞因此一路衝回本壘，收下個人生涯首支場內全壘打。

賽後談到此事，賈西亞表示：「棒呆了！你必須抓住任何他們給你的機會。我永遠不會忘記這件事！」不過他也補充：「我本來站在壘包上，因為我想說那球沒望了。但我突然聽到對有大喊：『跑！快跑！他沒接到！』所以我開始賣力跑。」

賈西亞此支場內全壘打是光芒本季第二人，前一支是基爾邁爾（Kevin Kiermaier）作客印地安人時敲出。至於光芒前一次有球員在主場敲出場內全壘打，則是迪黑蘇斯（David DeJesus）於2014年9月7日對戰金鶯時打出。

最終光芒以3：1擊敗藍鳥拉出4連勝，距離美東龍頭洋基只剩1場差距。