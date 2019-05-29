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MLB／知名失誤曾是紅襪公敵 前球星巴克納69歲辭世

2019-05-29 17:56世界日報 編譯組／綜合報導

曾效力道奇、紅襪等球隊的巴克納（Bill Buckner）日前去世，享年69歲。...
曾效力道奇、紅襪等球隊的巴克納（Bill Buckner）日前去世，享年69歲。 美聯社
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曾效力道奇、紅襪等球隊的巴克納（Bill Buckner）日前去世，享年69歲。她的妻子Judy告訴ESPN，過去幾年巴克納一直與路易氏體失智症（Lewy body dementia）所苦，去世時親友隨侍在側。

巴克納1968年高中畢業後，在第一輪選秀中被洛杉磯道奇隊選中，1969年季末被叫上大聯盟，19歲大聯盟生涯首戰，迎戰舊金山巨人隊，之後擔任左外野手，有時擔任一壘手。

40年的職業生涯從1969至1990年，巴克納效力過的球隊還包括芝加哥小熊、波士頓紅襪、洛杉磯天使與堪薩斯皇家隊等。1980年他贏得小熊隊的打擊冠軍，打擊率為.324，在1981年全明星比賽中，代表小熊隊，並以終身打擊率.289的成績退役。

然而，擁有22個全明星賽季生涯的他，卻在1986年世界大賽第六場比賽，迎戰紐約大都會隊一個致命失誤，掩蓋了他過去的菁英歷史，也讓他的英雄氣概蒙上陰影。

當時在Shea Stadium球場關鍵性的比賽中，球賽延長進入第十局，紅襪隊以三比二領先。由於當時巴克納飽受腳踝受傷困擾，經常以替補球員在球賽尾聲上場，當時總教練John McNamara選擇讓他上場上擔任一壘手。

然而，大都會隊的Mookie Wilson擊中一壘滾地球，球卻掉出他的手套，從他的腿中掉落， 這個「火車過山洞」守備失誤，使得大都會後來居上，最後紅襪隊以五比六落敗，世界大賽延長至第七戰，紅襪隊最終不敵大都會隊，無法奪得冠軍。

巴克納當年這知名的「火車過山洞」守備失誤，成為紅襪球迷公敵。 美聯社
巴克納當年這知名的「火車過山洞」守備失誤，成為紅襪球迷公敵。 美聯社
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巴克納成了球隊球運不佳的代罪羔羊，憤怒的紅襪隊球迷甚至讓巴克納飽受死亡威脅，球隊在下一個球季將他釋出，但他又在1990年以自由球員身分短暫回到紅襪隊。

1990年退休後，巴克納全家搬到愛達荷州。在紅襪隊終於在2004年與2007年贏得世界大賽後，波士頓紅襪隊球迷最終也原諒他，2008年巴克納受邀在球隊主場開幕戰中擔任開球嘉賓，全場起立鼓掌。

與他建立30年交情的Mookie Wilson 27日在聲明中表示，巴克納是偉大的棒球運動員，他的功過不該只由一場比賽下定論。

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