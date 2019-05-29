MLB／睽違607天再登板 王維中後援2局無失分

2019-05-29 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



睽違607天，王維中重新站上大聯盟投手丘，後援2局無失分。 美聯社 分享 facebook

睽違607天，王維中重新站上大聯盟投手丘，他在今天運動家主場的比賽，在五局上1：4落後時對天使中繼，共投兩局被敲一支安打無失分、有一次三振，成功踏出回歸大聯盟的第一步。

運動家在五局下追回1分，六局再以兩分砲追成4：4平手，七局上運動家換投，王維中結束兩局的任務。

王維中一登板就面對天使第四棒普荷斯（Albert Pujols），只投兩球就以內野高飛球解決，接著又讓卡洪（Kole Calhoun）和陸克洛伊（Jonathan Lucroy）揮出滾地球、飛球出局，以11球投出三上三下。

六局上王維中續投，先以滾地球拿下第一個出局數， 再用滑球三振蘭基佛（Luis Rengifo）後，被佛列契（David Fletcher）敲出中外野二壘安打，教練團叫出暫停後，讓史戴拉（Tommy La Stella）擊出滾地球出局，沒有造成任何傷害。

王維中上一次在大聯盟出賽是台灣時間2017年9月28日對紅人之戰，效力釀酒人的他，中繼兩局無失分。季後就遭球團轉賣給韓職NC恐龍，去年轉任先發，出賽25場，戰績七勝十敗，防禦率4.26，但季後沒獲得續約。

王維中在今年初重回美國等待機會，獲得運動家小聯盟合約與應邀參與大聯盟春訓，在3A有16次登板，24局後援投球收到一勝一敗，防禦率3.75。