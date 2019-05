MLB／馬林魚棄將單場3響 迪崔克學喬丹聳肩

馬林魚棄將迪崔克單場3轟,在敲出第三轟時,得意地模仿起籃球大帝喬丹的招牌聳肩。 美聯社 分享 facebook

紅人今天在迪崔克(Derek Dietrich)單場三響砲的帶動下,以11:6擊敗海盜,這位去年底遭馬林魚指定轉讓的工具人,在今年2月才被紅人小聯盟合約納入麾下,沒想到本季大爆發,目前累積17轟,讓美媒直呼這是最划算的一筆投資。

迪崔克分別在四局、五局和七局敲出全壘打,都是兩分彈,第一支是棒打海盜先發投手萊爾斯(Jordan Lyles),後兩支被轟的苦主是牛棚投手哈特里柏(Geoff Hartlieb), 個人生涯首度單場三響,並且追平個人單場最佳的6分打點,難怪他在敲出第三轟時,得意地模仿起籃球大帝喬丹(Michael Jordan)的招牌聳肩。

迪崔克目前以17轟並列全聯盟第三,已經刷新去年16轟的生涯新高紀錄,其中七轟是靠海盜幫忙,而且他在對戰22打數中,已換回14分打點。

Not one, not two, but THREE HOME RUNS for Derek Dietrich! @Reds #BornToBaseball pic.twitter.com/jykzmbGXs0