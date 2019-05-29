MLB／馬林魚棄將單場3響 迪崔克學喬丹聳肩

2019-05-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



馬林魚棄將迪崔克單場3轟，在敲出第三轟時，得意地模仿起籃球大帝喬丹的招牌聳肩。 美聯社 分享 facebook

紅人今天在迪崔克（Derek Dietrich）單場三響砲的帶動下，以11：6擊敗海盜，這位去年底遭馬林魚指定轉讓的工具人，在今年2月才被紅人小聯盟合約納入麾下，沒想到本季大爆發，目前累積17轟，讓美媒直呼這是最划算的一筆投資。

迪崔克分別在四局、五局和七局敲出全壘打，都是兩分彈，第一支是棒打海盜先發投手萊爾斯（Jordan Lyles），後兩支被轟的苦主是牛棚投手哈特里柏（Geoff Hartlieb）， 個人生涯首度單場三響，並且追平個人單場最佳的6分打點，難怪他在敲出第三轟時，得意地模仿起籃球大帝喬丹（Michael Jordan）的招牌聳肩。

迪崔克目前以17轟並列全聯盟第三，已經刷新去年16轟的生涯新高紀錄，其中七轟是靠海盜幫忙，而且他在對戰22打數中，已換回14分打點。

Not one, not two, but THREE HOME RUNS for Derek Dietrich! @Reds #BornToBaseball pic.twitter.com/jykzmbGXs0 — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) May 29, 2019

紅人上一次出現單場三響是2017年的金奈特（Scooter Gennett），當時他對紅雀完成四響砲，今天賽後看到記者們包圍迪崔克的衣櫃時還開玩笑說，「每個人都可以揮出三轟。」

迪崔克歷經馬林魚棄將、春訓前乏人問津，再被紅人用小聯盟合約簽下，現在以200萬美元價碼在大聯盟打出代表作，鹹魚翻身是最好形容，隨著他重新擦亮名號，脖子上的金項鍊也成為眾人好奇的焦點。

迪崔克表示，從他高中時期打球就習慣戴上金項鍊，「那條項鍊小多了，也比較便宜，現在這個有進化過，ESPN的記者也想知道是多少錢，但我不能說。」