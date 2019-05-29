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MLB／生涯首對教士 田中將大首局遇亂流吞敗

2019-05-29 10:25聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

田中將大生涯首度對決教士，卻因隊友守備失誤起頭，第一局就掉了四分種敗因。 美聯社
田中將大生涯首度對決教士，卻因隊友守備失誤起頭，第一局就掉了四分種敗因。 美聯社
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田中將大洋基主場先發，生涯首度對決教士，卻因隊友守備失誤起頭，第一局就掉了四分，再加上隊友打擊不夠捧場，終場洋基以4：5輸球，田中承擔第四敗。

田中將大在一開賽受隊友守備失誤影響出現亂流，首局就用掉30球；在頭棒打者因三壘手勒梅休（DJ LeMahieu）守備失誤上壘後，田中接下來被連敲三支安打，包含被馬恰多（Manny Machado）敲安、帶有一分打點，以及荷斯莫（Eric Hosmer）的一棒三分砲。

度過第一局掉四分的亂流，田中將大回穩後一路投到第六局，才被三支安打串聯失掉一分；這局投完他的用球數破百，為本季單場最高，完成任務退場休息，共投出七次三振和兩個保送，失掉五分有四分是自責分，防禦率3.20。

洋基受到教士23歲年輕左投勞爾（Eric Lauer）壓制，前面六局只出現四支安打，靠著桑契斯（Gary Sánchez）四局下的陽春砲得到一分，直到七局下才趁著對方牛棚失穩，在兩個保送後接上安打反攻，單局搶回三分，不過依舊不足讓田中將大逃敗。

由於光芒今天以3：1力克藍鳥、拉出四連勝，洋基在美聯東區只剩一場勝差的領先，龍頭保衛出現危機。

洋基田中將大
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