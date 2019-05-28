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MLB／史上最大約放水流 馬恰多遭球迷狂噓

2019-05-28 21:03台灣醒報 記者施養正╱台北報導

教士隊內野手馬恰多本季成績慘淡，近期被球迷狂噓（photoon 教士隊FB官方粉...
教士隊內野手馬恰多本季成績慘淡，近期被球迷狂噓（photoon 教士隊FB官方粉絲團）
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馬恰多哈波都辜負他們超過10億美元的合約！外媒報導，教士隊內野手馬恰多在大聯盟開季前簽下一張13年3.3億美元的天價合約打破聯盟紀錄；外野手哈波也以10年3億美元加盟費城人，但開季至今2個月，兩人的表現卻差強人意，甚至只遊走在聯盟平均，被外媒諷刺為「最好的投資」。

馬恰多態度消極

據《富比世》報導，馬恰多日前的比賽中，因跑壘不夠賣力慘遭球迷投以噓聲，但這僅是他球季至今慘澹成績的縮影，他現階段僅交出2成67打擊率，外帶9支全壘打及26分打點，這成績還不如目前球隊作客的對手洋基隊，陣中的小將外野手弗雷瑟（打擊率2成84、10轟28分打點），而他今年的年薪僅56.33萬美元。

「偉大的球員總會被噓。」馬恰多淡然回應，而他在28日對戰洋基的比賽中4打數僅1安打，最終球隊以2比5輸球，賽後媒體問到紐約觀眾的噓聲跟其他地方的比起來如何，今年首次作客洋基球場的馬恰多只說，「你要怎麼比？噓聲就是噓聲啊。」

哈波成績不符高年薪

此外，被點名不符身價的還有費城人外野手哈波，日本《Full Count》指出，「強打少年」哈波季前爽簽10年3億美元的超大合約，開季至今卻只貢獻9支全壘打及34分打點，打擊率是難堪的2成27，無論是目前國家聯盟打擊王貝林傑或全壘打王耶律奇，本季的薪水相較於哈波都難以望其項背，也難怪會被球評戲稱為「最好的投資」。

報導指出，相較於馬恰多和哈波兩人悽慘的CP值，28歲的落磯隊三壘手阿倫納多似乎才是聯盟未來的「超級巨星」，他今年年薪達2600萬美元，但至今已交出15轟及46分打點，打擊率高達3成36，其中打擊率及打點都在全聯盟排名前5，正值顛峰的他季前與球隊簽下6年合約，相較於馬恰多及哈波，阿倫納多的表現似乎才稱得上「名符其實」。

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