MLB／只穿襪子站在投手丘 培瑞茲創最奇怪停賽

2019-05-28 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



培瑞茲沒穿鞋子。 擷圖自畫面 分享 facebook 培瑞茲穿回鞋子比賽。 路透 分享 facebook 紅襪隊今天在波士頓芬威球場對印地安人之戰，出現罕見畫面，印地安人中繼投手培瑞茲（Oliver Perez）五局下登板，熱身時發現釘鞋損壞，趕緊請隊上工作人員換新鞋，造成比賽中斷，被現場媒體喻為今年最奇怪的停賽場面。

印地安人先發投手羅德里奎茲（Jefry Rodriguez）只投4.1局失七分退場，培瑞茲五局下接手，換新鞋後未能改變球隊命運，投0.2局再失兩分，印地安人終場5：12落敗。

這位37歲老將等待新鞋時，只穿襪子站在投手丘，成為比賽另類焦點，芬威球場甚至播放1984年經典電影「渾身是勁」主題曲Footloose，緩和停賽氣氛。

對於這個插曲，培瑞茲賽後解釋，原來是舊鞋前端的釘子鬆脫，穿起來不舒服，才會緊急找救兵，他說：「從未發生這種事，很好玩，這是比賽的一部分。」

印地安人吞下三連敗、近八戰第七敗，戰績掉到26勝27敗，在美聯中區雖居第二，但落後雙城隊（36勝17敗）達10場勝差；紅襪29勝25敗在美聯東區排名第三，落後榜首洋基隊（35勝18敗）6.5場勝差。