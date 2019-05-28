MLB／貝林格太火燙 記者道歉曾建議道奇換瑞爾穆托

2019-05-28 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇強打貝林格（Cody Bellinger）今天從大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）手中敲出陽春砲，本季第19轟出爐，今年賽季他打擊持續火燙，讓大聯盟專欄作家海曼（Jon Heyman）公開在推特上道歉，表示過去不該建議道奇高層拿貝林格交易瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。

四打數一安打的貝林格，目前和大聯盟全壘打王、釀酒人葉力奇（Christian Yelich）之間剩下兩轟的差距，但除了全壘打外，3成83打擊率、72支安打、49分打點和48得分都位居大聯盟榜首。

看到自己提及的交易籌碼變成打擊三冠王大熱門，海曼出面自首，今天在推特寫道，「我要向道奇高層道歉，我曾經建議他們考慮把貝林格交易換瑞爾穆托，我為了你們沒聽取我的話而鼓掌，抱歉。」

時序回到上個冬天，當時身處馬林魚的瑞爾穆托公然表態希望離隊，而馬林魚也在物色交易包，由於道奇捕手戰力欠佳，海曼才會想到用貝林格交換瑞爾穆托的方式。

瑞爾穆托後來在今年二月被費城人用四名新秀換走，這個賽季他去到新東家後維持2成71打擊率、4成64長打率、八轟和32分打點，但跟貝林格相比明顯不在同一檔次。