親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說好冤枉

依法辦案要先斷了升官的念 一名檢察官的真實告白

運動筆記初半馬週年紀念人生首跑之【跑完這一場，絕對再也不跑】背水一戰
健行筆記龍洞灣岬步道七星嶺.蘇澳山.道聖路O型
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 博焱焦點球員- Giannis Antetokounmpo (5月26日)

MLB／克蕭技壓狄葛隆 生涯對大都會9勝0敗

2019-05-28 12:10聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

道奇與大都會上演塞揚強投對決，克蕭以六局失三分的表現收下勝投，狄葛隆則是無關勝敗...
道奇與大都會上演塞揚強投對決，克蕭以六局失三分的表現收下勝投，狄葛隆則是無關勝敗。 美聯社
分享

道奇主場迎戰大都會，兩隊都派出塞揚強投先發上演王牌對決，最後克蕭（Clayton Kershaw）以六局失三分的表現收下勝投，狄葛隆（Jacob deGrom）則以無關勝負作收，道奇靠著六局下的六分大局，終場9：5擊退大都會。

兩位先發都在開賽失穩各掉一分，克蕭五局上又挨了戴維斯（J.D. Davis）的兩分砲，另有五個三振、一次保送，防禦率為3.46，他延續對大都會的壓制力，生涯14場先發累積九勝零敗。

用球數較多的狄葛隆投完五局就用105球退場。 美聯社
用球數較多的狄葛隆投完五局就用105球退場。 美聯社
分享

用球數較多的狄葛隆投完五局就用105球退場，他在三局上讓貝林格（Cody Bellinger）敲出本季第19轟的陽春砲，共失兩分。

道奇趁著狄葛隆投完105球退場展開攻勢，六局下一人出局後連敲六支安打，泰勒（Chris Taylor）用追平比數的陽春砲帶頭，後方赫南德茲（Enrique Hernandez）跟進補上三分彈，道奇在這個半局打了12個人次，泰勒甚至單局進帳兩支安打。

道奇八局上差點釀成大禍，後援投手凱利（Joe Kelly）登板後只解決一個出局數，還讓艾查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）敲出兩分砲追近比分，情急之下守護神簡森（Kenley Jansen）提前登板，滿壘危機只多掉一分，最後簡森投完1.2局，收下本季第15次救援成功。

道奇大都會狄葛隆
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

MLB／膝傷毀生涯 紅襪派卓亞：不確定還能復出

2019-05-28 08:55

MLB／作客洋基飽受噓聲 馬恰多：強的球員都會

2019-05-28 07:57

MLB／大谷盜壘失敗 運動家10連勝王維中沒亮相

2019-05-28 11:00

MLB／沒請隊友吃宵夜？ 薛則連7場優質先發僅1勝

2019-05-28 10:02

MLB／哈波近15打數慘吞9K 灰頭土臉被三振王

2019-05-27 21:30

MLB／貝林格太火燙 記者道歉曾建議道奇換瑞爾穆托

2019-05-28 12:29

MLB／陳偉殷飆破800K 亞洲現役第3

2019-05-27 23:53

MLB／陳偉殷單局掉四分 馬丁利：因雨暫停有影響

2019-05-27 19:00

MLB／藍鳥史卓曼勝投 暴龍范弗利特球衣上身

2019-05-27 14:53

MLB／今日戰績表 雙城完封白襪成聯盟最佳球隊

2019-05-27 14:47

MLB／2名人堂球星之子均猛打賞 藍鳥大勝教士

2019-05-27 14:20

MLB／剛獲教頭誇讚 紅襪狄佛斯立刻砲轟韋蘭德

2019-05-27 12:03

MLB／前田傷癒復出奪勝 道奇中斷連12場優質先發

2019-05-27 11:13

MLB／大谷打擊率下探 本周有望對決王維中、菊池

2019-05-27 09:59

MLB／葉力奇21轟出爐 伍鐸夫8局好投比肩沙胖

2019-05-27 09:02

MLB／中繼3局丟4分 陳偉殷達800K里程碑

2019-05-27 07:32

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

MLB／王維中重返大聯盟 隊友熊抱歡迎

2019-05-27 01:01

MLB／暴龍晉級NBA總冠軍賽 藍鳥球員跟著嗨

2019-05-26 19:51

MLB／太空人贏球折損大將 美聯打擊雙冠王受傷

2019-05-26 17:59

MLB／柳賢振32局無失分中斷 自己打回勝利打點

2019-05-26 12:59

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

布萊恩換棒子超火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

2019-05-20 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00

球迷進場人數持續下滑 明年新制度能找回熱情？

2019-05-15 07:00

典型夏天的男人 陳偉殷終於要熱力全開了嗎？

2019-05-14 07:00

球速不是唯一解 陳偉殷應學習葛蘭基生存之道

2019-05-14 07:00

投手分工模糊化 「先發、後援」分野將逐漸消失

2019-05-10 07:00

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00

小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

2019-05-01 07:00

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／名嘴黑雷納德 麥凱倫：放下仇恨吧

2019-05-27 15:01

NBA／麥考連3連打總冠軍賽 勇士前隊友喊瘋狂

2019-05-27 15:26

NBA／字母哥獲英雄式歡迎 球迷機場高喊MVP

2019-05-27 16:01

NBA／看好勇士奪冠 俠客：面對質疑打更好

2019-05-27 18:06

NBA／總冠軍賽碰前東家 麥考：難以置信

2019-05-27 17:32

NBA／暴龍瞄準首冠 ESPN稱是勇士最強勁敵

2019-05-28 11:12

NBA／挑戰衛冕軍 暴龍盼搖擺人阿努諾比歸隊

2019-05-27 20:21

NBA／勇士KD確定缺席首戰 卡珍斯在找節奏

2019-05-28 09:50

NBA／暴龍無樂透新秀照闖決賽 近50年來首見

2019-05-27 16:05

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33

MLB／暴龍晉級NBA總冠軍賽 藍鳥球員跟著嗨

2019-05-26 19:51

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

NBA／康特辦訓練營 嫌學童穿柯瑞球衣刺眼

2019-05-27 19:03

NBA／另類紀錄發燒 歐尼爾隊友連36年參與決賽

2019-05-28 12:33

小6足球員神腳踢出「世界波」 網驚：國家隊快來選人

2019-05-27 18:04

NBA／後三戰三分球17投14中 范弗利特及時復甦

2019-05-27 16:51

NBA／體育記者裝熟 遭杜蘭特打臉爆口水戰

2019-05-27 15:14

MLB／膝傷毀生涯 紅襪派卓亞：不確定還能復出

2019-05-28 08:55

NBA／暴龍格林東冠失準：沒人比我更沮喪

2019-05-28 10:59

NBA／范弗利特得子後好旺 柯爾：冠軍賽別再生

2019-05-28 10:22

法網／決勝盤賞貝果 謝淑薇奪法網單打第四勝

2019-05-28 09:22

日職／山川暫居明星賽人氣王 王柏融外野手第10

2019-05-27 17:42

日職／王柏融長程砲火不夠 交流戰更嚴酷挑戰

2019-05-27 20:05

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-05-27 13:02

中職／少了王柏融沒差 猿隊打線暴力未減

2019-05-27 16:12

MLB／作客洋基飽受噓聲 馬恰多：強的球員都會

2019-05-28 07:57

NBA／重拾詹皇說明書？ 佛蓋爾：將有大量球權

2019-05-27 14:11

法網╱才剛大鬧羅馬 「澳洲壞小子」因病退賽

2019-05-27 15:51

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

MLB／陳偉殷單局掉四分 馬丁利：因雨暫停有影響

2019-05-27 19:00

法網／首輪出賽就滿座 費德勒：感受到球迷懷念

2019-05-27 15:33

NBA／樂透球員0：7 小加索：說明努力的重要性

2019-05-28 11:40

MLB／哈波近15打數慘吞9K 灰頭土臉被三振王

2019-05-27 21:30

NBA／挑戰生涯首座FMVP 柯瑞：先贏球再說

2019-05-28 12:00

MLB／陳偉殷飆破800K 亞洲現役第3

2019-05-27 23:53

玉山盃／野手身分報選秀 二刀流岳政華專心打擊

2019-05-27 14:00

MLB／2名人堂球星之子均猛打賞 藍鳥大勝教士

2019-05-27 14:20

12強賽／中華隊總教練 中職還在等洪一中點頭

2019-05-27 17:22

法網／拚第12座「火槍手盃」 納達爾拔頭籌

2019-05-27 23:46

PGA／羅相昱好大方！ 冠軍禮物整台車送桿弟

2019-05-27 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top