MLB／克蕭技壓狄葛隆 生涯對大都會9勝0敗

2019-05-28 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇與大都會上演塞揚強投對決，克蕭以六局失三分的表現收下勝投，狄葛隆則是無關勝敗。 美聯社 分享 facebook

道奇主場迎戰大都會，兩隊都派出塞揚強投先發上演王牌對決，最後克蕭（Clayton Kershaw）以六局失三分的表現收下勝投，狄葛隆（Jacob deGrom）則以無關勝負作收，道奇靠著六局下的六分大局，終場9：5擊退大都會。

兩位先發都在開賽失穩各掉一分，克蕭五局上又挨了戴維斯（J.D. Davis）的兩分砲，另有五個三振、一次保送，防禦率為3.46，他延續對大都會的壓制力，生涯14場先發累積九勝零敗。

用球數較多的狄葛隆投完五局就用105球退場。 美聯社 分享 facebook

用球數較多的狄葛隆投完五局就用105球退場，他在三局上讓貝林格（Cody Bellinger）敲出本季第19轟的陽春砲，共失兩分。

道奇趁著狄葛隆投完105球退場展開攻勢，六局下一人出局後連敲六支安打，泰勒（Chris Taylor）用追平比數的陽春砲帶頭，後方赫南德茲（Enrique Hernandez）跟進補上三分彈，道奇在這個半局打了12個人次，泰勒甚至單局進帳兩支安打。

道奇八局上差點釀成大禍，後援投手凱利（Joe Kelly）登板後只解決一個出局數，還讓艾查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）敲出兩分砲追近比分，情急之下守護神簡森（Kenley Jansen）提前登板，滿壘危機只多掉一分，最後簡森投完1.2局，收下本季第15次救援成功。