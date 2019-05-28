MiLB／黃暐傑2局無失分 姜正浩帶頭胡智為挨3轟

2019-05-28 13:05 中央社 台北28日綜合報導



黃暐傑今日在3A投2局，被敲2支安打，投2次保送、1次三振，無失分，目前防禦率仍是0。 路透 分享 facebook

德州遊騎兵3A黃暐傑今天雖然於第3局掉2分，不過記在前任投手上，總計投2局無失分；克里夫蘭印地安人3A的胡智為投4局失5分，第7局含姜正浩在內，連挨3轟。

遊騎兵3A與休士頓太空人3A的賽事，遊騎兵3A先發投手蓋列里（Taylor Guerrieri）僅投2局，第3局一二壘有人、無人出局時，黃暐傑接手投球。

黃暐傑先用三振拿下1出局，不過之後投保送形成滿壘，被敲安打掉1分，下一棒擊出滾地球出局，不過再失1分，接著再投保送，不過最後用飛球結束這局，掉的2分記在先發投手身上，雙方形成2比2平手。

第4局黃暐傑續投，1出局後被敲安打，不過隨後黃暐傑將跑者牽制出局，再讓對方擊出二壘平飛球，形成3出局。終場遊騎兵3A以4比8落敗，總計黃暐傑投2局，被敲2支安打，投2次保送、1次三振，無失分，目前防禦率仍是0。

胡智為今日投4局，被敲8支安打，包含3發全壘打，投1次保送、5次三振，失5分。 美聯社 分享 facebook

印地安人3A與匹茲堡海盜3A的比賽，胡智為第6局、球隊2比3落後時登板，第一名打者就投出保送，1出局後又被敲二壘安打，不過連丟2次三振，沒有掉分。

第7局胡智為遇到亂流，先被姜正浩轟2分砲，又連被雷耶斯（Pablo Reyes）、夏克（JB Shuck）轟全壘打，之後再被敲安，不過用平飛球及滾地球結束這局。第8局則是先被敲二壘安打，拿下2出局後，又被敲二壘安打掉分，最後投出三振。

第9局胡智為用飛球及2次三振，演出3上3下，終場印地安人3A以3比8吞敗。總計胡智為投4局，被敲8支安打，包含3發全壘打，投1次保送、5次三振，失5分，本季出賽10場，拿下1勝3敗，防禦率6.54，挨了12發全壘打。