MLB／沒請隊友吃宵夜？ 薛則連7場優質先發僅1勝

2019-05-28 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook

國民塞揚強投薛則（Max Scherzer）今天在主場對馬林魚投出六局只丟一分的優質先發，卻被牛棚搞丟勝投資格，最終以2：3惜敗，這位王牌本季在12場先發只收回兩勝，牛棚放火和打擊熄火是拖累的原因。

薛則沒讓前一次對戰遭打爆的情結重演，雖然被敲出七支安打，但只在三局上丟掉一分，還送出六次三振，退場時國民還以2：1領先，結果自家牛棚在七、八局讓馬林魚各下一分形成逆轉，薛則的勝投隨之成泡影。

薛則目前的防禦率為3.26，不過有九場優質先發的他，卻只有兩勝五敗的戰績，最近連續七場優質先發也僅獲一勝兩敗，隊友不給力造就了他和勝投的距離，根據大聯盟專欄作家海曼（Jon Heyman）的推特指出，國民牛棚本季接手薛則的比賽，防禦率達11.71，是全聯盟最高的。

國民打線對薛則的援護不佳也是造成悲情的理由，每場比賽只能獲得3.5分支援，目前排在全聯盟第117名，反觀第一名的雙城投手培瑞茲（Martin Perez），每場先發可獲得8.4分；事實上，薛則今天還敲出全隊唯一帶有打點的安打，以自力方式爭取勝投候選人，只是不敵隊友扯後腿成一場空。

去年大都會狄葛隆（Jacob deGrom）也是走過悲情賽季，最終帶回國聯塞揚獎，防禦率是亮麗的1.70，卻只有十勝，成為史上勝場數最少的塞揚獎得主。