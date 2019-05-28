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MLB／膝傷毀掉生涯 紅襪派卓亞：不確定還能復出

2019-05-28 08:55聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

膝傷難癒，紅襪隊長派卓亞坦承可能無法繼續打球了。 美聯社
膝傷難癒，紅襪隊長派卓亞坦承可能無法繼續打球了。 美聯社
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紅襪隊長派卓亞（Dustin Pedroia）在這兩年都致力於走出膝傷，不過卻一再事與願違，最近中斷小聯盟復健賽的他，今天回到紅襪芬威主場召開記者會，當被問到是否能繼續球員生涯時，這名35歲的老將直言，「我不確定。」

派卓亞在紅襪教頭柯拉（Alex Cora）和總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）的陪同下和媒體見面，他說，「有幾天我會感覺不錯，但一小時後卻連走路都很難，時間會告訴我答案，看我能不能辦到，我需要重新去評估，回家放鬆一下，觀察有什麼事會發生。」

派卓亞雖然趕上今年4月上旬的主場開幕戰復出，但只打了六場比賽就因舊疾躺回受傷名單，上周終於邁入復健賽進度，沒想到出賽依舊有不舒服的情況，2A撐滿整場都有困難，紅襪只好趕快召回，並把他放進60天受傷名單。

「最近的這場比賽，疼痛的感覺讓我覺得必須告訴訓練員，表達必須退場，隔天起床傷痛並沒有任何好轉，這時候我知道我的膝蓋不允許我每天打球了，我花了一段時間才接受這點。」派卓亞說道。

派卓亞是在2016年賽季結束進行關節視鏡手術，2017年球季剛開始不久，他就在金鶯主場被滑向二壘的馬恰多（Manny Machado）踹傷，這一腳直接落在派卓亞剛到完刀的膝蓋上，棒球生涯從此走向不同結局。

雖然還沒直接宣告退休，但在派卓亞身上也看不到積極抗傷的樂觀，「我想隨著時間我會清楚更多事，我好長一段時間沒有休息，每天我起床就是做復健，連坐下來思考這些事的時間都沒有，我現在只知道我需要從每天的壓力中休息一下。」

派卓亞紅襪Manny Machado
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