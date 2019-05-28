MLB／作客洋基飽受噓聲 馬恰多：強的球員都會

2019-05-28 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基靠著「假先發」策略，今天在主場成功以5：2擊敗教士，而隨隊拜訪紐約的教士看板球星馬恰多（Manny Machado）除了要承受輸球的現實外，無緣當洋基人的他，每個打席都忍受滿場噓聲，但馬恰多似乎不以為然的說，「厲害的球員都會被噓。」

洋基當家游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）在去年10月確定接受韌帶重建手術（Tommy John），當時相傳自由市場上的馬恰多成了頭號補強人選，不過兩方在碰完面後始終沒近一步發展；有報導指出，洋基從未開出一紙正式的合約給馬恰多，他直到2月才和教士簽下十年三億美元的巨約。

過去七年待在今鶯的馬恰多對於洋基主場招牌的噓聲並不陌生，今天在首打席甚至有球迷對他喊著「過譽」，不過馬恰多回應，「我到哪都被噓，厲害的球員都是如此，但今天我們輸球了，沒有比這更糟的事。」

馬恰多的前三打數掛蛋，九局上才從洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）手中敲出二壘安打，擊球初速111.2哩，是2015年Statcast上路以來，查普曼所挨最扎實的一安，也順道將馬恰多的客場連續安打場次推進到12場。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）雖然無緣和馬恰多成為師徒，仍大方稱讚這位球員，「就是名巨星，顯然我們之間先前有許多討論，我想這就是棒球界對待大球員的方式。」