MLB／陳偉殷單局掉四分 馬丁利：因雨暫停有影響

2019-05-27 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬林魚隊旅美投手陳偉殷今天對國民隊中繼出賽，前兩局無失分，不過第五局被敲三安，有兩支長打，丟掉四分。 路透 分享 facebook

馬林魚隊旅美投手陳偉殷今天對國民隊中繼出賽，前兩局無失分，不過第五局被敲三安，有兩支長打，丟掉四分，馬林魚最終以6：9落敗，總教練馬丁利（Don Mattingly）認為，陳偉殷的投球多少受到中間因雨暫停30分鐘的影響。

陳偉殷間隔一天再度出賽，今天在先發投手史密斯（Caleb Smith）三局丟掉五分的情況下登板，第四局接手投出三上三下，第五局雖然被敲兩安還有一個暴投，但仍安全下莊。

不過比賽因雨暫停，陳偉殷六局重返投手丘續投，立刻被連敲兩支二壘安打，三振掉透納（Trea Turner）後，又被連敲兩安，加上高飛犧牲打，丟掉四分，最後三振掉多茲爾（Brian Dozier）才下場休息。

對於陳偉殷第六局判若兩人，馬丁利表示：「我認為因雨暫停多少有影響，中間出現短暫的30分鐘暫停實在不太妙，他說他感覺沒問題，不過最後我們掉了那些分數，傷害到球隊。」

馬林魚雖然早早陷入0：9落後，不過第八局渥克（Neil Walker）敲出兩分砲，九局上安德森（Brian Anderson）追加三分打點二壘安打、渥克一分打點一壘安打。

馬丁利表示，球員對於能在後段追加分數多少會感覺好一點，不過對比賽勝負沒有太大影響，「唯一好處是，我們至少逼他們多用了幾個牛棚投手。」