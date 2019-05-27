MLB／藍鳥史卓曼勝投 暴龍范弗利特球衣上身

2019-05-27 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



史卓曼先發五局，被揮出五支安打、失一分，順利拿下勝投，賽後則穿上暴龍後衛范佛利特的球衣。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊昨天闖進NBA總冠軍賽，寫下1995年成軍後最佳紀錄，大本營同在多倫多的藍鳥隊，今天在主場揮出17支安打，寫下本季單場新高，以10：1大勝教士隊、終止四連敗，勝投史卓曼（Marcus Stroman）說：「暴龍晉級後，這場比賽沒有任何理由輸球。」

史卓曼先發五局，被揮出五支安打、失一分，本季戰績3勝6敗，賽後特別穿上暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）的23號球衣；他表示，暴龍球員對多倫多的貢獻，讓人無法置信，見證這一刻很特別，希望他們奪下總冠軍。

Bet on yourself always. Shout to the @Raptors for inspiring the city! 🇨🇦 @FredVanVleet pic.twitter.com/TFHUUixbre — Marcus Stroman (@MStrooo6) May 26, 2019

藍鳥對教士三連戰逃過被橫掃的命運，賽後飛往佛州坦帕灣，準備對光芒隊進行三連戰，全隊球員穿上胸前印有暴龍口號「We the North」的T恤，史卓曼說：「在多倫多的球隊都是一體，大家互相打氣，暴龍的表現真是讚。」

The North is behind you! 🇨🇦



Go get it, @Raptors 👊 pic.twitter.com/YnawO8rIpe — Toronto Blue Jays (@BlueJays) May 26, 2019

藍鳥今天打完首局時，也在外野大螢幕播放向暴龍致敬的影片，另一名投手桑契斯（Aaron Sanchez）說：「對一支從未打進NBA總冠軍賽的球隊來說，能在主場贏球晉級，實在太酷了。」

藍鳥今天攻勢不斷，24歲菜鳥二壘手畢吉歐（Cavan Biggio）最受矚目，不但生涯首安出爐，就連首轟也出現，單場4支3、攻下兩分打點，讓坐在看台上的老爸、名人堂球員老畢吉歐（Craig Biggio）笑得相當開心。

名人堂球星畢吉歐之子不但生涯首安出爐，就連首轟也出現。 美聯社 分享 facebook

畢吉歐前天升上大聯盟，生涯前兩戰六個打數掛零、被三振三次，他說：「很想揮出安打，終於可以鬆一口氣了。」

畢吉歐加油團