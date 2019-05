MLB/藍鳥史卓曼勝投 暴龍范弗利特球衣上身

史卓曼先發五局,被揮出五支安打、失一分,順利拿下勝投,賽後則穿上暴龍後衛范佛利特的球衣。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊昨天闖進NBA總冠軍賽,寫下1995年成軍後最佳紀錄,大本營同在多倫多的藍鳥隊,今天在主場揮出17支安打,寫下本季單場新高,以10:1大勝教士隊、終止四連敗,勝投史卓曼(Marcus Stroman)說:「暴龍晉級後,這場比賽沒有任何理由輸球。」

史卓曼先發五局,被揮出五支安打、失一分,本季戰績3勝6敗,賽後特別穿上暴龍後衛范弗利特(Fred VanVleet)的23號球衣;他表示,暴龍球員對多倫多的貢獻,讓人無法置信,見證這一刻很特別,希望他們奪下總冠軍。

Bet on yourself always. Shout to the @Raptors for inspiring the city! 🇨🇦 @FredVanVleet pic.twitter.com/TFHUUixbre — Marcus Stroman (@MStrooo6) May 26, 2019

藍鳥對教士三連戰逃過被橫掃的命運,賽後飛往佛州坦帕灣,準備對光芒隊進行三連戰,全隊球員穿上胸前印有暴龍口號「We the North」的T恤,史卓曼說:「在多倫多的球隊都是一體,大家互相打氣,暴龍的表現真是讚。」

The North is behind you! 🇨🇦



Go get it, @Raptors 👊 pic.twitter.com/YnawO8rIpe — Toronto Blue Jays (@BlueJays) May 26, 2019

藍鳥今天打完首局時,也在外野大螢幕播放向暴龍致敬的影片,另一名投手桑契斯(Aaron Sanchez)說:「對一支從未打進NBA總冠軍賽的球隊來說,能在主場贏球晉級,實在太酷了。」

藍鳥今天攻勢不斷,24歲菜鳥二壘手畢吉歐(Cavan Biggio)最受矚目,不但生涯首安出爐,就連首轟也出現,單場4支3、攻下兩分打點,讓坐在看台上的老爸、名人堂球員老畢吉歐(Craig Biggio)笑得相當開心。

名人堂球星畢吉歐之子不但生涯首安出爐,就連首轟也出現。 美聯社 分享 facebook

畢吉歐前天升上大聯盟,生涯前兩戰六個打數掛零、被三振三次,他說:「很想揮出安打,終於可以鬆一口氣了。」

